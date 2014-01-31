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sumwex.com - sumwex

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 00:55
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,205
Благодарностей: 726
КП: 0.677
sumwex.com - sumwex
Я не админ

Старт 24.12.2016

SUMWEX


О нас

Цитата:
НАША ЦЕЛЬ НАША МИССИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ ЗАЩИТИТЬ ВАШЕ ФИНАНСОВОЕ БУДУЩЕЕ
Как профессионалы, так и финансовых компаний производят быстрые результаты с SumWex. Наш уникальный опыт и планировочные решения помочь вам лучше обслуживать средний класс и состоятельные клиенты. У нас есть сознательная нацеленность на понимание клиентов наших клиентов и их потребности.
СДЕЛАТЬ ЕГО ЛЕГКИМ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ИНВЕСТОРАМ ПРИНИМАТЬ ОБОСНОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ О ВАЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ

SumWex обеспечивает исключительный уровень сервиса, рекомендации и опыт. Мы ориентируемся на понимание потребностей наших клиентов и создали онлайн-Платформа инвестиций с пользу от стратегической идеи, лучшие практики и инновации, которые способствуют новый уровень. Улучшение соблюдения сроков и точности финансовых компаний и их инвесторы и представители должны иметь доступ к точной, актуальной информации. Веб-означало SumWex может обновить его содержание и инструменты финансового планирования быстрее, чем когда-либо прежде.
Инвестиционные планы

Цитата:
Регулярные

8% Ежедневно В Течение 19 Дней
Основные: Включен
Совокупный Доход: 152% (52% Чистая)
BTC Диапазон: 0.01 - 10
Диапазон в USD: 10 - 10,000

Свифт

12% Ежедневно В Течение 10 Дней
Основные: Включен
Общий Возврат: 120% (20% Нетто)
BTC Диапазон: 0.01 - 10
Диапазон в USD: 10 - 10,000

Суд

110% После 5 Дней
Основные: Включен
Общая Доходность: 110% (10% Чистой)
BTC Диапазон: 0.01 - 10
Диапазон в USD: 10 - 10,000
Рефералка 5 %

Цитата:
Минимальная сумма вывода средств составляет 1.00 USD или 0.001 BTC.
Время обработки на вывод средств до 24 часов в рабочие дни и до 48 часов в выходные и праздничные дни.


ПОСМОТРЕТЬ ПРОЕКТ

Мой вклад

24.12.16 21:14 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U13040026 from U5505***. Batch: 158097701. Memo: Shopping Cart Payment.
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asmith на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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