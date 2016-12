asmith Мастер

sumwex.com - sumwex Я не админ



Старт 24.12.2016



SUMWEX





О нас



Цитата: НАША ЦЕЛЬ НАША МИССИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ ЗАЩИТИТЬ ВАШЕ ФИНАНСОВОЕ БУДУЩЕЕ

Как профессионалы, так и финансовых компаний производят быстрые результаты с SumWex. Наш уникальный опыт и планировочные решения помочь вам лучше обслуживать средний класс и состоятельные клиенты. У нас есть сознательная нацеленность на понимание клиентов наших клиентов и их потребности.

СДЕЛАТЬ ЕГО ЛЕГКИМ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ИНВЕСТОРАМ ПРИНИМАТЬ ОБОСНОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ О ВАЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ



SumWex обеспечивает исключительный уровень сервиса, рекомендации и опыт. Мы ориентируемся на понимание потребностей наших клиентов и создали онлайн-Платформа инвестиций с пользу от стратегической идеи, лучшие практики и инновации, которые способствуют новый уровень. Улучшение соблюдения сроков и точности финансовых компаний и их инвесторы и представители должны иметь доступ к точной, актуальной информации. Веб-означало SumWex может обновить его содержание и инструменты финансового планирования быстрее, чем когда-либо прежде. Инвестиционные планы



Цитата: Регулярные



8% Ежедневно В Течение 19 Дней

Основные: Включен

Совокупный Доход: 152% (52% Чистая)

BTC Диапазон: 0.01 - 10

Диапазон в USD: 10 - 10,000



Свифт



12% Ежедневно В Течение 10 Дней

Основные: Включен

Общий Возврат: 120% (20% Нетто)

BTC Диапазон: 0.01 - 10

Диапазон в USD: 10 - 10,000



Суд



110% После 5 Дней

Основные: Включен

Общая Доходность: 110% (10% Чистой)

BTC Диапазон: 0.01 - 10

Диапазон в USD: 10 - 10,000 Рефералка 5 %



Цитата: Минимальная сумма вывода средств составляет 1.00 USD или 0.001 BTC.

Время обработки на вывод средств до 24 часов в рабочие дни и до 48 часов в выходные и праздничные дни.



ПОСМОТРЕТЬ ПРОЕКТ



Мой вклад



24.12.16 21:14 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U13040026 from U5505***. Batch: 158097701. Memo: Shopping Cart Payment. Старт 24.12.2016Мой вклад24.12.16 21:14 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U13040026 from U5505***. Batch: 158097701. Memo: Shopping Cart Payment.

