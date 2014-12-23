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Франция может покинуть ЭС и НАТО

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Старый Сегодня, 23:08
#1
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Франция может покинуть ЭС и НАТО
Марин Ле Пен – лидер патриотической партии Франции «Национальный фронт», в своем выступлении объявила о том, что Франция должна стать второй страной после Британии, которая покинет Европейский Союз, а также сообщила о необходимости выхода из НАТО.

В интервью опубликованном греческой газетой Dimokratia депутат подтвердила свое намерение участвовать в будущих президентских выборах, и что идея Frexit станет одной из основных лозунгов ее предвыборной кампании. Также в разговоре с журналистами она подвергла критике политику ЕС, а валюту евро назвала способом давления. Кроме того в след за Франций Ле Пен призвала Италию, Грецию, Ирландию, Испанию, Кипр и Португалию тоже покинуть Евросоюз.

В числе прочего, она выразила свою уверенность в том, что Франция должна также выйти из НАТО. По ее мнению, этот Альянс был создан с целью противостояния СССР. Но на сегодняшний день НАТО только отстаивает интересы США в Европе. Однако при этом она выразила свое уважение к действующему президенту России, и новоизбранному лидеру США, заявив, что вместе с ними войдет в тройку мировых лидеров, если ее изберут президентом Франции.

Выборы на пост главы государства во Франции должны состояться весной 2017 года. По оценкам экспертов, вероятность того что Марин Ле Пен станет новым президентом очень высока. Кандидатом от правящей партии станет Мануэль Вальс, а от правоцентристской – Франсуа Фийон.

На днях лидер ультраправых оказалась в рейтинге 50-ти самых популярных жителей Франции опубликованном местным изданием Le Journal du Dimanche. На основании опроса проведенного среди населения, она заняла 37-ю позицию, оставив позади на 5 пунктов своего главного конкурента Франсуа Фийона (он занял 42 место), еще один ее соперник Эммануэль Макрон оказался на 46 позиции.


Специально для mmgp.ru
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