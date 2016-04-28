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Партёрская программа букмекерских контор

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Старый Сегодня, 22:52
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 28.04.2016
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Партёрская программа букмекерских контор
В общем, не видел тему на счёт партёрской программы букмекерских контор.
Ведь они могут приносить неплохую и стабильную прибыль.


Сначала пытался заработать в БК, но при должном подходе стабильно зарабатывать тут нельзя.

А на партёрской программе и при должном инвестировании в это дело, можно иметь стабильную прибыль.

Имел дело с тремя партёрками. О них и расскажу.

1XBET
Самый отличный вариан. Очень легко получить партёрку в бк. Достаточно иметь любую площадку с аудиторией (количество человек не имеет значения). Отзывчивая поддержка. Вы пишите напрямую к руководству компании.
Вы имеете +20% от проигранных денег, привлеченного вами клиента
И -20% от чистй прибыли, привлеченного вами клиента.
Самый лучший вариант для того, чтобы начать зарабатывать на партёрке. Если не имеете площадки с большой аудиторией. Или крупных средств для рекламы.

Чтобы открыть партёрский кабинет:
Нужно зарегистрироваться в бк - ССЫЛКА НА РЕГИСРАЦИЮ
не реф
Зарегистрироваться в партёрке - https://www.1xbetpartners.com

МАРАФОН
В плане выплат и процентов самый отличный вариант. Но в ней тяжело открыть партёрку, не имея крупной площадки для привлечения клиентов. Вы имеет 30% комиссионных
По истечению трёх месяцев, если у вас будут отличные результаты, то ваш % могут увеличить в зависимости от ваших результатов.
Так же можно рассмотреть иной результат получения прибыли от новых клиентов - вы будете иметь % в месяц с каждого привлеченного клиента, не зависимо от резульатов его игры в бк. Лишь бы он был постоянным клиентом.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ПАРТЁРКЕ

Леонбет
Ваш процент от 20 до 40% с чистой прибыли клиента.
Честно говоря, не могу понять почему именно так работает партёрская программа. Так как если клиент выигрывает и выигрыша клиента бк платит ваш процент. То по факту БК ничего не имеет в карман. На этой партёрке очень тяжело заработать, так как сложно завлечь нового клиента в эту бк. Слабая линия, новый игрок останется в этой бк не на долго. Так что стабильно зарабатывать сложно иметь прибыль.
РЕГИСТРАЦИЯ В ПАРТЁРКЕ - https://www.leon.ru/sportsbook?do=affiliate

Если есть вопросы по поводу подключения партёрки, то пишите в этой теме, я отвечу на все вопросы и расскажу как получить её в максимально быстрые сроки. Ну и расскажу про личный кабинет в каждой из них
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