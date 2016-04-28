betonly Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 28.04.2016 Сообщений: 12 Благодарностей: 0 КП: 0.000

Партёрская программа букмекерских контор

Ведь они могут приносить неплохую и стабильную прибыль.





Сначала пытался заработать в БК, но при должном подходе стабильно зарабатывать тут нельзя.



А на партёрской программе и при должном инвестировании в это дело, можно иметь стабильную прибыль.



Имел дело с тремя партёрками. О них и расскажу.



1XBET

Самый отличный вариан. Очень легко получить партёрку в бк. Достаточно иметь любую площадку с аудиторией (количество человек не имеет значения). Отзывчивая поддержка. Вы пишите напрямую к руководству компании.

Вы имеете +20% от проигранных денег, привлеченного вами клиента

И -20% от чистй прибыли, привлеченного вами клиента.

Самый лучший вариант для того, чтобы начать зарабатывать на партёрке. Если не имеете площадки с большой аудиторией. Или крупных средств для рекламы.



Чтобы открыть партёрский кабинет:

Нужно зарегистрироваться в бк -

не реф

Зарегистрироваться в партёрке -



МАРАФОН

В плане выплат и процентов самый отличный вариант. Но в ней тяжело открыть партёрку, не имея крупной площадки для привлечения клиентов. Вы имеет 30% комиссионных

По истечению трёх месяцев, если у вас будут отличные результаты, то ваш % могут увеличить в зависимости от ваших результатов.

Так же можно рассмотреть иной результат получения прибыли от новых клиентов - вы будете иметь % в месяц с каждого привлеченного клиента, не зависимо от резульатов его игры в бк. Лишь бы он был постоянным клиентом.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ПАРТЁРКЕ



Леонбет

Ваш процент от 20 до 40% с чистой прибыли клиента.

Честно говоря, не могу понять почему именно так работает партёрская программа. Так как если клиент выигрывает и выигрыша клиента бк платит ваш процент. То по факту БК ничего не имеет в карман. На этой партёрке очень тяжело заработать, так как сложно завлечь нового клиента в эту бк. Слабая линия, новый игрок останется в этой бк не на долго. Так что стабильно зарабатывать сложно иметь прибыль.

РЕГИСТРАЦИЯ В ПАРТЁРКЕ -



Если есть вопросы по поводу подключения партёрки, то пишите в этой теме, я отвечу на все вопросы и расскажу как получить её в максимально быстрые сроки. Ну и расскажу про личный кабинет в каждой из них В общем, не видел тему на счёт партёрской программы букмекерских контор.Ведь они могут приносить неплохую и стабильную прибыль.Сначала пытался заработать в БК, но при должном подходе стабильно зарабатывать тут нельзя.А на партёрской программе и при должном инвестировании в это дело, можно иметь стабильную прибыль.Имел дело с тремя партёрками. О них и расскажу.Самый отличный вариан. Очень легко получить партёрку в бк. Достаточно иметь любую площадку с аудиторией (количество человек не имеет значения). Отзывчивая поддержка. Вы пишите напрямую к руководству компании.Вы имеете +20% от проигранных денег, привлеченного вами клиентаИ -20% от чистй прибыли, привлеченного вами клиента.Самый лучший вариант для того, чтобы начать зарабатывать на партёрке. Если не имеете площадки с большой аудиторией. Или крупных средств для рекламы.Нужно зарегистрироваться в бк - ССЫЛКА НА РЕГИСРАЦИЮ Зарегистрироваться в партёрке - https://www.1xbetpartners.com В плане выплат и процентов самый отличный вариант. Но в ней тяжело открыть партёрку, не имея крупной площадки для привлечения клиентов. Вы имеет 30% комиссионныхПо истечению трёх месяцев, если у вас будут отличные результаты, то ваш % могут увеличить в зависимости от ваших результатов.Так же можно рассмотреть иной результат получения прибыли от новых клиентов - вы будете иметь % в месяц с каждого привлеченного клиента, не зависимо от резульатов его игры в бк. Лишь бы он был постоянным клиентом.Ваш процент от 20 до 40% с чистой прибыли клиента.Честно говоря, не могу понять почему именно так работает партёрская программа. Так как если клиент выигрывает и выигрыша клиента бк платит ваш процент. То по факту БК ничего не имеет в карман. На этой партёрке очень тяжело заработать, так как сложно завлечь нового клиента в эту бк. Слабая линия, новый игрок останется в этой бк не на долго. Так что стабильно зарабатывать сложно иметь прибыль.РЕГИСТРАЦИЯ В ПАРТЁРКЕ - https://www.leon.ru/sportsbook?do=affiliate Если есть вопросы по поводу подключения партёрки, то пишите в этой теме, я отвечу на все вопросы и расскажу как получить её в максимально быстрые сроки. Ну и расскажу про личный кабинет в каждой из них

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