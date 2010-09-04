Samsung Galaxy S8 Plus могут оснастить 6-дюймовым экраном

Когда компания Samsung представила в 2011 году первый Galaxy Note с 5,3-дюймовым дисплеем, многие не оценили такое решение. Сегодня это вполне стандартная диагональ экрана смартфонов, однако и такие размеры некоторым пользователям кажутся недостаточными. Galaxy Note 7, который был снят с продаж, оснащался 5,7-дюймовым дисплеем, но будущее этой линейки пока остаётся под вопросом. На фоне этого в сети появились слухи, что Galaxy S8 Plus может получить дисплей с диагональю 6 дюймов.
Согласно имеющимся данным, Samsung уже заказала компоненты для двух смартфонов: одного с диагональю 6 дюймов и второго - с экраном около 5 дюймов. Также сообщается, что компания откажется от использования приставки Edge, так как в обеих моделях будут загнутые по краям дисплеи. Кроме этого, производитель откажется от физической кнопки "Домой", а сенсорные панели будут занимать почти всю поверхность передней стороны. За счёт этого 6-дюймовый Galaxy S8 Plus будет сравним по габаритам с Galaxy S7 Edge.
По последней информации, Samsung представит Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus на специальном мероприятии в апреле следующего года.
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