bizneser Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: Western Регистрация: 04.09.2010 Сообщений: 10,190 Благодарностей: 2,070 КП: 0.106

награды

Samsung Galaxy S8 Plus могут оснастить 6-дюймовым экраном

Когда компания Samsung представила в 2011 году первый Galaxy Note с 5,3-дюймовым дисплеем, многие не оценили такое решение. Сегодня это вполне стандартная диагональ экрана смартфонов, однако и такие размеры некоторым пользователям кажутся недостаточными. Galaxy Note 7, который был снят с продаж, оснащался 5,7-дюймовым дисплеем, но будущее этой линейки пока остаётся под вопросом. На фоне этого в сети появились слухи, что Galaxy S8 Plus может получить дисплей с диагональю 6 дюймов.



Согласно имеющимся данным, Samsung уже заказала компоненты для двух смартфонов: одного с диагональю 6 дюймов и второго - с экраном около 5 дюймов. Также сообщается, что компания откажется от использования приставки Edge, так как в обеих моделях будут загнутые по краям дисплеи. Кроме этого, производитель откажется от физической кнопки "Домой", а сенсорные панели будут занимать почти всю поверхность передней стороны. За счёт этого 6-дюймовый Galaxy S8 Plus будет сравним по габаритам с Galaxy S7 Edge.



По последней информации, Samsung представит Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus на специальном мероприятии в апреле следующего года.



Источник. Когда компания Samsung представила в 2011 году первый Galaxy Note с 5,3-дюймовым дисплеем, многие не оценили такое решение. Сегодня это вполне стандартная диагональ экрана смартфонов, однако и такие размеры некоторым пользователям кажутся недостаточными. Galaxy Note 7, который был снят с продаж, оснащался 5,7-дюймовым дисплеем, но будущее этой линейки пока остаётся под вопросом. На фоне этого в сети появились слухи, что Galaxy S8 Plus может получить дисплей с диагональю 6 дюймов.Согласно имеющимся данным, Samsung уже заказала компоненты для двух смартфонов: одного с диагональю 6 дюймов и второго - с экраном около 5 дюймов. Также сообщается, что компания откажется от использования приставки Edge, так как в обеих моделях будут загнутые по краям дисплеи. Кроме этого, производитель откажется от физической кнопки "Домой", а сенсорные панели будут занимать почти всю поверхность передней стороны. За счёт этого 6-дюймовый Galaxy S8 Plus будет сравним по габаритам с Galaxy S7 Edge.По последней информации, Samsung представит Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus на специальном мероприятии в апреле следующего года.

Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций На правах рекламы

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Куда инвестируют лучшие хайп блогеры|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек __________________