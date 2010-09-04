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Microsoft Surface Phone войдёт в новую категорию устройств

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Microsoft Surface Phone войдёт в новую категорию устройств

Ни для кого не секрет, что Windows-смартфоны переживают сложные времена. Даже Сатья Наделла, глава Microsoft, признал, что компания упустила этот рынок. За прошедший год Microsoft не предоставила ни одного смартфона, а единственным действительно интересным девайсом на Windows 10 Mobile стал HP X3 Elite. Но в 2017 году нас ждёт что-то действительно интригующее. По слухам, Microsoft представит Surface Phone, существование которого подтвердил Сатья Наделла. Ожидается, что своим выходом данный девайс ознаменует запуск новой категории устройств, как это было с остальными представителями линейки Surface.

"Один из вопросов, который я получаю, касается нашего собственного оборудования и смартфонов. Когда мы хотим сделать собственное оборудование, будь то Studio, Book или Pro, мы пытаемся создать новую категорию устройств, которой не было до этого, что также может расширить экосистему Windows. Во всех этих случаях мы хотим создать совершенно новую категорию, чтобы наши OEM-партнёры могли затем следовать за нами. Мы надеемся увеличить число устройств, которые нужны людям, и потому создаём что-то новое", - рассказал Крис Капоссела, директор по маркетингу Microsoft.


Крис Капоссела отметил, что в 2017 году нас ждут интересные новинки от Паноса Паная, отвечающего за все устройства Microsoft, и его команды.

"Когда мы думаем о каком-либо новом оборудовании, будь-то телефон, планшет или настольный компьютер, мы хотим сделать что-то, чего не было раньше - создать совершенно новую категорию. 2017 год приближается, и мы выпустим крутые вещи. Панос и его команда работают очень усердно. Но я думаю, что нашим фанатом важно понять, почему мы делаем эти вещи. Наша модель заключается не в том, чтобы только строить очередное устройство для конкуренции с существующими в той или иной категории - это должно быть что-то другое, с другой точкой зрения", - сказал Крис Капоссела.

К сожалению, пока о смартфоне Surface Phone от Microsoft пока известно не так много данных. По слухам, он будет работать на базе процессора Snapdragon 835, а это значит, что устройство сможет запускать полноценную версию Windows 10 и x86-приложения.

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