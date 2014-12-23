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Граждане РФ с января 2017 г. могут требовать с чиновников компенсацию за волокиту

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Старый Сегодня, 22:44
#1
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Граждане РФ с января 2017 г. могут требовать с чиновников компенсацию за волокиту



Сообщается, что 01.01.2017 года вступят в действие поправки в законодательство, которое касается: "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок".

Другими словами, если российский суд принял вашу сторону в вашем споре с государственной организацией, однако должностные лица этой организации не хотят исполнять решение суда, то тогда вы снова сможете подать в суд заявление на тот же самый орган власти игнорирующий вас и уже потребовать с госчиновников возмещение за волокиту. В качестве отвечающей стороны при таком иске в суд могут выступать местные органы власти, городская или сельская администрация, а также любые министерства и ведомства Российской Федерации и должностные лица в них.

Просто такие поправки в нашей стране стали острой необходимостью, поскольку граждане буквально завалили своими жалобами Европейский суд по правам человека в Страсбурге и видимо государству надоело платить присуждаемые этим судом компенсации по жалобам из России и причем порою не такие уж и малые (в среднем 5 тыс. Евро на человека).

И эти поправки касаются тех, кого российский суд своим решением обязал "выполнить требования имущественного характера и требования неимущественного характера".

Теперь статус подавшего заявление в суд будет влиять на то, будет ли его заявление рассматривать суд обычной инстанции или это будет арбитражный суд, поскольку заявление о волоките могут подавать как физические так и юридические лица.

Важное замечание, что иск к государственным органам или должностным лицам можно будет подать до завершения производства по выполнению судебного решения, но не ранее 6 мес. "с даты истечения срока, установленного законом для выполнения судебного решения". Или не позднее чем через 6 мес. с даты завершения производства по выполнению решения российского суда.

Соответственно, уже можно утверждать, что со следующей недели, в случае если вас вдруг "не слышат" в госоргане, который должен исполнить судебное постановление в отношении его (этого самого госоргана), то можно начинать собирать документы для подачи в суд с целью получения денежного покрытия за произведенную волокиту. Главное сумму возмещения требуйте побольше, ну чтобы не "зарывались" много... чиновники.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/585ebf94ed851
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