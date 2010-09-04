Самый старый банк в мире могут национализировать

Если итальянский Monte Paschi так и не удастся продать, то он будет национализирован.
Как видим, не только в Украине может происходить национализация крупных банков.
Известное издание Bloomberg еще раз напоминает, что банку необходимо до конца текущего года докапитализироваться на €5 млрд. Однако инвесторы до сих пор не проявили никакого интереса к акциям банка. Пока имеются два предложения по обмену долговых обязательств на акции, которые привлекут около €2 млрд. Кроме этого, конвертация облигаций инвесторов должна привлечь €2,5 млрд.
В случае, если руководство решится передать банк в руки государства, это может стать самой крупной национализацией в Италии за последние десятилетия. Помимо Monte Paschi, государство может национализировать также Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza в рамках программы спасения банков объемом €20 млрд.
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