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«Мегафон» покупает «ВКонтакте» и «Одноклассников»

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«Мегафон» покупает «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Российский оператор связи приобрел контрольный пакет холдинга Mail.ru Group.

Один из крупнейших российских операторов связи «Мегафон» покупает контрольный пакет холдинга Mail.ru. Холдингу, в свою очередь, принадлежат две популярные социальные сети – «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Согласно условиям сделки, New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящие в группу USM, принадлежащую Алишеру Усманову, продадут «Мегафону» 11,5 млн. акций класса А и 21,9 млн. обыкновенных акций в капитале Mail.ru Group, что составляет примерно 63,8% голосующих акций Mail.ru Group.

Общая стоимость сделки составит $740 млн. Из них $640 млн. будут выплачены в момент закрытия сделки, а остальные $100 млн. покупатель выплатить в виде отложенного платежа через год после ее закрытия.

Предполагается, что после завершения сделки, обе компании будут работать, как и прежде, независимо друг от друга. Как сказано в официальном заявлении, основная операционная деятельность Mail.ru и система корпоративного управления не претерпят существенных изменений.

Обе компании уже готовят совместные проекты. В частности, «Мегафон» планирует применить бренд «ВКонтакте» для создания нового мобильного предложения. Новый сервис будет носить название VK Mobile, он будет использовать сеть и инфраструктуру «Мегафона»/Scartel.

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