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Выходят еще две монеты серии "Обитатели Красного Моря"

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Старый Сегодня, 22:26
#1
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Аватар inik1080
 
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Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
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Выходят еще две монеты серии "Обитатели Красного Моря"


Четвертая и пятая монеты серии "Обитатели Красного Моря", состоящей в целом из восьми монет, увидят свет в конце 2016 года и начале 2017. Монеты сделаны из унции чистого серебра и имеют селективную окраску с изображением одного из многочисленных видов, которые населяют Красное море. На одной из монет изображена рыба-белка, на другой - спинорог. Сами рыбки выполнены в цвете, но нельзя не отметить, что создатели монет слишком злоупотребляли надписями: присутствуют название серии на английском и иврите, название изображенного объекта на двух языках, дата выпуска, состав монеты и знак монетного двора Израиля.

Отдельно хочется отметить упаковку: она сделана индивидуально для каждой монеты, а не для всей серии. Цена каждой из монет составляет 99 долларов США и купить их можно будет на портале Powercoin.





Номинал монет - 5 долларов Палау
Металл - серебро 999-й пробы
Вес - 31,1 грамм
Диаметр - 38,61 мм
Тираж - 5000 экземпляров.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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