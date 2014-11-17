Выходят еще две монеты серии "Обитатели Красного Моря"

Четвертая и пятая монеты серии "Обитатели Красного Моря", состоящей в целом из восьми монет, увидят свет в конце 2016 года и начале 2017. Монеты сделаны из унции чистого серебра и имеют селективную окраску с изображением одного из многочисленных видов, которые населяют Красное море. На одной из монет изображена рыба-белка, на другой - спинорог. Сами рыбки выполнены в цвете, но нельзя не отметить, что создатели монет слишком злоупотребляли надписями: присутствуют название серии на английском и иврите, название изображенного объекта на двух языках, дата выпуска, состав монеты и знак монетного двора Израиля.
Отдельно хочется отметить упаковку: она сделана индивидуально для каждой монеты, а не для всей серии. Цена каждой из монет составляет 99 долларов США и купить их можно будет на портале Powercoin.
Номинал монет - 5 долларов Палау
Металл - серебро 999-й пробы
Вес - 31,1 грамм
Диаметр - 38,61 мм
Тираж - 5000 экземпляров.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru