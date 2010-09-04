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Кражи биткойнов? В сайдчейнах тестируют функционал против воровства

По существу, Биткойн даёт пользователям возможность лучше контролировать их деньги.



Часто называемый “программируемыми деньгами”, Биткойн включает в себя скрипты, ограничивающие проведение предстоящих транзакций (и контролирующие переменные типа “кто может проводить их”). Один из этих скриптов удостоверяет, что биткойны тратит должное лицо (их владелец), проверяя использованную подпись перед разблокировкой и отправкой средств.



В прошлом месяце ключевой разработчик Blockstream Расселл О’Коннор (Russell O’Connor) рассказал о тестировании пары новых скриптов в сайдчейне Elements Alpha (действует на базе тестовой сети Биткойна), которые могли бы расширить функциональность.



Так называемые “ковенанты”, скрипты нового стиля, потенциально открывают пользователям Биткойна возможности для контроля, или ограничения траты их денег — а возможно, что и для защиты. Концепция ранее была представлена исследователями Малте Мозер (Malte Möser), Итай Аял (Ittay Eyal) и Эмин Гюн Сайра (Emin Gun Sirer).



Один из вариантов использования таких скриптов — помощь пользователям в удержании их биткойнов под контролем в случае хакерской атаки (нередко случающихся с криптовалютой).



Отвечая, что он думает о работе с ковенантами, Аял сказал, что это это может стать преимуществом для пользователей, которых беспокоит возможная потеря или кража биткойнов, или если они боятся рисков иного рода.



“Это неоценимо усилит безопасность для пользователя”, – сказал Аял.



Расширение скриптов Биткойна



По словам Аяла, сама идея — примечательна, так как скрипт с ограничением возможной траты биткойнов до сих пор реализован не был.



Blockstream исследовал, в частности, два ковенантных скрипта, каждый из которых определяет правомерность исполнения в зависимости от параметров, или возможность проведения транзакции при ее ограничениях.



Стоит отметить, что в интересах безопасности, нынешняя система скриптов Биткойна довольно проста. Внутренние правила не бесконечны, ведь нововведения могут быть потенциально опасными, и, как отмечают разработчики, требуют время на тестирование.



Именно этим и удобны сайдчейны, хотя они всё ещё не запущены на главном блокчейне Биткойна.



Биткойн-стартап Blockstream с июня прошлого года эксперементировал с новыми функциями Биткойн-совместимых блокчейнов, которые потенциально могут быть добавлены в Биткойн, и это пример того, как новые блокчейны могут использоваться для тестирования нового функционала.



Предложенные новые опкоды могут стать фундаментом для новых функциональных возможностей, в том числе, для противодействия краже средств бирж и их пользователей.



Варианты использования



Несмотря на то, что работает над воплощением этой идеи Blockstream, началась она с исследователей из Корнельского Университета.



В феврале Малте Мозер, Итай Аял и Эмин Гюн Сайра предложили идею биткойн-сейфов (с реализацией на базе собственной версии ковенантов), в рамках которой в случае хакерской атаки пользователи смогли бы вернуть свои биткойны. (Идея получила развитие после взлома Bitfinex, когда биржа потеряла почти 120 000 BTC).



“Если взломщик не сможет получить контроль над деньгами, у него не будет и мотивации для кражи”, — объяснил Аял.



Но он отметил, что есть два часто противоречащих условия: если пользователь создаёт новые ключи во избежание потерь, это значит, что их становится легче украсть. Но при этом, если создаётся небольшое количество ключей, их легче потерять.



Наряду с тем, что Blockstream в качестве возможного варианта реализации тестирует сейфы, в будущем могут возникнуть и другие варианты использования ковенантных скриптов, включая предоставление займов. Видимо, идея уже витала в воздухе, ведь разработчики обсуждали её жизнеспособность всего несколько месяцев назад. Тестирование сайдчейнов может означать шаг в сторону реализации.



И хотя ковенанты и сейфы ранее вызывали скептицизм – Питер Тодд (Peter Todd) на воркшопе Scaling Bitcoin выразил сомнение относительно того, должны ли подобные функции быть встроены в инфраструктурный слой кода – кажется, есть оптимизм на тему того, что это может сработать.



На вопрос о безопасности новых скриптов, разработчик Bitcoin Core Грег Максвелл (Greg Maxwell) ответил:



“Это достаточно тривиально, если правильно подойти к реализации”.



Источник. По существу, Биткойн даёт пользователям возможность лучше контролировать их деньги.Часто называемый “программируемыми деньгами”, Биткойн включает в себя скрипты, ограничивающие проведение предстоящих транзакций (и контролирующие переменные типа “кто может проводить их”). Один из этих скриптов удостоверяет, что биткойны тратит должное лицо (их владелец), проверяя использованную подпись перед разблокировкой и отправкой средств.В прошлом месяце ключевой разработчик Blockstream Расселл О’Коннор (Russell O’Connor) рассказал о тестировании пары новых скриптов в сайдчейне Elements Alpha (действует на базе тестовой сети Биткойна), которые могли бы расширить функциональность.Так называемые “ковенанты”, скрипты нового стиля, потенциально открывают пользователям Биткойна возможности для контроля, или ограничения траты их денег — а возможно, что и для защиты. Концепция ранее была представлена исследователями Малте Мозер (Malte Möser), Итай Аял (Ittay Eyal) и Эмин Гюн Сайра (Emin Gun Sirer).Один из вариантов использования таких скриптов — помощь пользователям в удержании их биткойнов под контролем в случае хакерской атаки (нередко случающихся с криптовалютой).Отвечая, что он думает о работе с ковенантами, Аял сказал, что это это может стать преимуществом для пользователей, которых беспокоит возможная потеря или кража биткойнов, или если они боятся рисков иного рода.“Это неоценимо усилит безопасность для пользователя”, – сказал Аял.По словам Аяла, сама идея — примечательна, так как скрипт с ограничением возможной траты биткойнов до сих пор реализован не был.Blockstream исследовал, в частности, два ковенантных скрипта, каждый из которых определяет правомерность исполнения в зависимости от параметров, или возможность проведения транзакции при ее ограничениях.Стоит отметить, что в интересах безопасности, нынешняя система скриптов Биткойна довольно проста. Внутренние правила не бесконечны, ведь нововведения могут быть потенциально опасными, и, как отмечают разработчики, требуют время на тестирование.Именно этим и удобны сайдчейны, хотя они всё ещё не запущены на главном блокчейне Биткойна.Биткойн-стартап Blockstream с июня прошлого года эксперементировал с новыми функциями Биткойн-совместимых блокчейнов, которые потенциально могут быть добавлены в Биткойн, и это пример того, как новые блокчейны могут использоваться для тестирования нового функционала.Предложенные новые опкоды могут стать фундаментом для новых функциональных возможностей, в том числе, для противодействия краже средств бирж и их пользователей.Несмотря на то, что работает над воплощением этой идеи Blockstream, началась она с исследователей из Корнельского Университета.В феврале Малте Мозер, Итай Аял и Эмин Гюн Сайра предложили идею биткойн-сейфов (с реализацией на базе собственной версии ковенантов), в рамках которой в случае хакерской атаки пользователи смогли бы вернуть свои биткойны. (Идея получила развитие после взлома Bitfinex, когда биржа потеряла почти 120 000 BTC).“Если взломщик не сможет получить контроль над деньгами, у него не будет и мотивации для кражи”, — объяснил Аял.Но он отметил, что есть два часто противоречащих условия: если пользователь создаёт новые ключи во избежание потерь, это значит, что их становится легче украсть. Но при этом, если создаётся небольшое количество ключей, их легче потерять.Наряду с тем, что Blockstream в качестве возможного варианта реализации тестирует сейфы, в будущем могут возникнуть и другие варианты использования ковенантных скриптов, включая предоставление займов. Видимо, идея уже витала в воздухе, ведь разработчики обсуждали её жизнеспособность всего несколько месяцев назад. Тестирование сайдчейнов может означать шаг в сторону реализации.И хотя ковенанты и сейфы ранее вызывали скептицизм – Питер Тодд (Peter Todd) на воркшопе Scaling Bitcoin выразил сомнение относительно того, должны ли подобные функции быть встроены в инфраструктурный слой кода – кажется, есть оптимизм на тему того, что это может сработать.На вопрос о безопасности новых скриптов, разработчик Bitcoin Core Грег Максвелл (Greg Maxwell) ответил:“Это достаточно тривиально, если правильно подойти к реализации”.

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