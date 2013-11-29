forexs.biz-forexs

не являюсь админом данного проекта.
Материал подан для ознакомления и возможного заработка.
Стар проекта - незнаю когда))
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+10% ко вкладу за 2 часа
Цитата:
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Мы стремимся к взаимовыгоде,наша цель достигнуть максимального доверия на рынке путем стабильной и прибыльной работы.За всю проделанную нами работу и организацию проекта мы берем комиссию в размере 5% от общего оборота денег.
Наш долголетний опыт на рынке хайпов дал понять,что нужно инвесторам: - Долговременная работа. - Прозрачность системы. - Отзывчивая администрация. И эти факты были учтены нами!
Срок вклада: 2 часа
Сумма: 50 - 2999 RUB
Тип выплат: Мгновенные (Instant)
Выплаты: +10% за 2 часа
Депозит включен в: Выплаты
+50% ко вкладу за 4 часа
Срок вклада: 4 часа
Сумма: 3000 - 20 000 RUB
Тип выплат: Мгновенные (Instant)
Выплаты: 50% за час
Депозит включен в: Выплаты
Реферальная программа: 1 уровень - 7%
Выплаты автоматические.
Платежная система Payeer
Мой вклад:
Дата операции: 24 Дек 2016 18:57
ID операции: 278872157
Тип операции: перевод
Магазин: vkladrefback.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.00 p
Сумма получения: 100.00 p
Номер счета в магазине: 168911
Выплата инстант:
Дата операции: 24 Дек 2016 21:04
ID операции: 278924661
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 108.96 p
Комментарий: Перевод средств с сайта forexs.biz
От: P45565378
Реинвест
Дата операции: 24 Дек 2016 21:05
ID операции: 278924947
Тип операции: перевод
Магазин: vkladrefback.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.00 p
Сумма получения: 100.00 p
Номер счета в магазине: 630259
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