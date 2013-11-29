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forexs.biz-forexs

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:22
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 894
Благодарностей: 71
КП: 0.003
forexs.biz-forexs
не являюсь админом данного проекта.
Материал подан для ознакомления и возможного заработка.

Стар проекта - незнаю когда))

Цитата:
Мы стремимся к взаимовыгоде,наша цель достигнуть максимального доверия на рынке путем стабильной и прибыльной работы.За всю проделанную нами работу и организацию проекта мы берем комиссию в размере 5% от общего оборота денег.
Наш долголетний опыт на рынке хайпов дал понять,что нужно инвесторам: - Долговременная работа. - Прозрачность системы. - Отзывчивая администрация. И эти факты были учтены нами!

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Мой вклад:
Дата операции: 24 Дек 2016 18:57
ID операции: 278872157
Тип операции: перевод
Магазин: vkladrefback.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.00 p
Сумма получения: 100.00 p

Номер счета в магазине: 168911

Выплата инстант:
Дата операции: 24 Дек 2016 21:04
ID операции: 278924661
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 108.96 p
Комментарий: Перевод средств с сайта forexs.biz

От: P45565378

Реинвест
Дата операции: 24 Дек 2016 21:05
ID операции: 278924947
Тип операции: перевод
Магазин: vkladrefback.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.00 p
Сумма получения: 100.00 p

Номер счета в магазине: 630259

Регистрация в проекте
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woolf1982 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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