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На сколько нужно быть ущербным чтоб в хайп вкидывать деньги

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Старый Сегодня, 22:09
#1
Интересующийся
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.04.2016
Сообщений: 70
Благодарностей: 4
КП: 0.039
На сколько нужно быть ущербным чтоб в хайп вкидывать деньги
На сколько нужно быть ущербным и финансово малограмотным чтоб в хайп вкидывать деньги
investorfinans на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:13
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