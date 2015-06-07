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Российские банки покидают украинский рынок

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Старый Сегодня, 21:48
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 737
Благодарностей: 113
КП: 0.081
Российские банки покидают украинский рынок

На данный момент экономическая ситуация в Украине не позволяет развиваться банковской отрасли. Аналитики понимают, что тут рисков намного больше, нежели в любой ругой стране мира. А. Костин, представитель ВТБ, указал, что пример Приват Банка подтверждает тяжелое положение банковской сферы Украины. В связи с этим, ВТБ пытается продать свои дочерние банки: «Банк ВТБ» и «БМ Банк».
Эту инициативу подхватил СберБанк, который пытается продать свою украинскую дочку. Была попытка договориться с Ярославским, но она не увенчалась успехом.
К своим коллегам присоединился ВЭБ. Источники, приближенные к правлению банка утверждают, что продажа ПроминвестБанка, это дело времени.
Вот тут важно выделить только одно. Банки не просто продают свои дочерние финансовые организации, но и пытаются уйти с рынка Украины без долгов. То есть, они рассчитываются по всем своим обязательствам.
Но, как мы видим, из-за ахового положения всего банковского сектора в стране, российские гранды не могут продать своих дочек. При этом, они стремятся хотя бы вернуть свое, даже без прибыли. Как только появится любой желающий, банки будут проданы.
Таким образом, как мы видим, с территории Украины бегут даже гранды мирового банковского сектора, к которым можно смело отнести ВТБ и СберБанк.
Jurgan, специально для MMGP
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