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MAVRO.ORG - Рефбек 100% на все депозиты

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Старый Сегодня, 21:45
#1
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 2,990
Благодарностей: 5,505
КП: 0.037
MAVRO.ORG - Рефбек 100% на все депозиты
Всем привет! Предлагаю рефбек в проект Mavro в размере 100% что составляет 7% от суммы депозита, независимо от того какой это депозит первый, второй, третий или десятый.


Тема развитие проекта на форуме ММГП :


Консультации по регистации в проекте в личке, электронной почте - trapper77refback@gmail.com или в скайпе (можем пообщаться голосом).
Условия предоставления:

Ссылка для регистрации в подписи или запросить в личке, скайпе или почте для тех кто не любит чистить куки.

Ваш пригласитель: refbacktrapper@gmail.com

После регистрации - отписываемся мне в личке, почте или скайпе - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке, скайпе, - логин вашего аккаунта, сумму депозита.
Cообщаете мне Ваш номер счета Перфект Мани или Advcash. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек. Комиссия платежной системы на получателе.

После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационнный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!

Всем удачных инвестиций и профита!
__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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