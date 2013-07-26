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#1
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 2,990
Благодарностей: 5,505
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MAVRO.ORG - Рефбек 100% на все депозиты
Всем привет! Предлагаю рефбек в проект Mavro в размере 100% что составляет 7% от суммы депозита, независимо от того какой это депозит первый, второй, третий или десятый.
Тема развитие проекта на форуме ММГП :
Консультации по регистации в проекте в личке, электронной почте - trapper77refback@gmail.com или в скайпе (можем пообщаться голосом).
Условия предоставления:
Ссылка для регистрации в подписи или запросить в личке, скайпе или почте для тех кто не любит чистить куки.
Ваш пригласитель: refbacktrapper@gmail.com
После регистрации - отписываемся мне в личке, почте или скайпе - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке, скайпе, - логин вашего аккаунта, сумму депозита.
Cообщаете мне Ваш номер счета Перфект Мани или Advcash. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек. Комиссия платежной системы на получателе.
После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационнный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!
Всем удачных инвестиций и профита!
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Сегодня, 21:51
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