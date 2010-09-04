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Стартап iPayYou запустил сервис быстрых платежей для сети Starbucks

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Стартап iPayYou запустил сервис быстрых платежей для сети Starbucks

Новый сервис Bitcoin Direct позволяет осуществлять моментальные платежи с кошелька iPayYou на мобильное приложение Starbucks. Об этом пишет издание Finance Magnates.

«Bitcoin Direct это самый быстрый способ по переводу средств в приложение Starbucks для пользователей iPayYou. Транзакция будет осуществлена через несколько секунд после ее инициации», — говорит СЕО iPayYou Джин Кавнер.

Как сообщают представители стартапа, их целью является внедрение биткоина в повседневную жизнь. Так, интеграция со всемирно известной сетью кофеен даст возможность с легкостью расплачиваться биткоином пользователям мобильного приложения Starbucks, число которых превышает миллион человек в месяц.

«Мы хотим дать возможность использовать биткоин каждому человеку. Наша цель — будущее, в котором биткоин будет основной валютой. Лучший путь на пути к этому — дать пользователям возможность использовать эту новую форму денег каждый день», — утверждает Джин Кавнер.

Напомним, что ранее биткоин-стартап iPayYou запустил новый сервис Amazon Direct, при помощи которого можно оплачивать криптовалютой покупки в онлайн-магазине Amazon.

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Метки
новости, платежная система
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