Стартап iPayYou запустил сервис быстрых платежей для сети Starbucks

Новый сервис Bitcoin Direct позволяет осуществлять моментальные платежи с кошелька iPayYou на мобильное приложение Starbucks. Об этом пишет издание Finance Magnates.
«Bitcoin Direct это самый быстрый способ по переводу средств в приложение Starbucks для пользователей iPayYou. Транзакция будет осуществлена через несколько секунд после ее инициации», — говорит СЕО iPayYou Джин Кавнер.
Как сообщают представители стартапа, их целью является внедрение биткоина в повседневную жизнь. Так, интеграция со всемирно известной сетью кофеен даст возможность с легкостью расплачиваться биткоином пользователям мобильного приложения Starbucks, число которых превышает миллион человек в месяц.
«Мы хотим дать возможность использовать биткоин каждому человеку. Наша цель — будущее, в котором биткоин будет основной валютой. Лучший путь на пути к этому — дать пользователям возможность использовать эту новую форму денег каждый день», — утверждает Джин Кавнер.
Напомним, что ранее биткоин-стартап iPayYou запустил новый сервис Amazon Direct, при помощи которого можно оплачивать криптовалютой покупки в онлайн-магазине Amazon.
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