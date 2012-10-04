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Кабмин РФ утвердил трансферты регионам в размере 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

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Кабмин РФ утвердил трансферты регионам в размере 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утверждено распределение в 2017 году межбюджетных трансфертов на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Документ, подписанный 22 декабря, размещен на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2017 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 6 млрд 417 млн рублей", - говорится в справке к документу. Общая численность получателей доплат составит около 410 тыс. человек, а средний размер доплат - от 2142 до 8537 рублей. В частности, Московская область получит более 1,4 млрд рублей, Якутия - более 1 млрд рублей, Приморский край - 960 млн рублей.

Региональные социальные доплаты к пенсии выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ, где этот пенсионер проживает.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 15 декабря 2016 года.

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