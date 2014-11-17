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Automile привлек $7.5 миллионов для улучшения управления транспортным парком

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Automile привлек $7.5 миллионов для улучшения управления транспортным парком


Automile, стартап занимающийся логистикой и управлением автопарков, получил 7,5 миллионов долларов финансирования в Серии А. Раунд возглавила компания SaaStr при участии Salesforce Ventures, Никласа Зеннстрема, Dawn Capital и Point Nine Capital.

Automile предоставляет клиентам устройство в виде небольшой коробочки, которое устанавливается под приборной панелью автомобиля и отслеживает пробег, а также сам маршрут поездки. Отслеживающее устройство поставляется компанией бесплатно. Клиенты платят от 5,9 долларов до 19 долларов в месяц за автомобиль, который пользуется услугами сервиса.



Самый дорогой тарифный план включает такие услуги как журнал пробега, статистика поездки, инструменты управления расходами, отслеживание местоположения в реальном времени, предупреждения об авариях, инструменты по снижению риска и диагностическое обслуживание. У Automile в настоящий момент насчитывается 6000 клиентов и среди них есть такие известные компании как Samsung и Nestlé. Но большинство клиентов составляют фирмы, занимающиеся сантехническими работами, уборкой, бетоном и сельским хозяйством.

Генеральный директор компании Йенс Ниландер говорит, что клиенты могут сами легко установить устройство, не дожидаясь приезда профессионала. В этом году Automile ожидает получение дохода в размере 3 миллионов долларов, по сравнению с цифрой в 800 000 долларов в прошлом году рост существенный. Получив финансирование, компания планирует более агрессивно расширяться в Европе и создать команду инженеров в Пало-Альто.


Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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