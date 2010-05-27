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Ищется партнер для совместного проекта
В настоящий момент в поиске грамотного, опытного партнера у которого имеется или находится на стадии разработки финансовый проект. Это может быть необязательно HYIP, но предпочтения отдаю именно ему.
В распоряжении имеются базы данных USA начинающих трейдеров и людей которые интересуются инвестициями, также базы покупателей интернет магазинов. К базам имеется прямой доступ, пополняются каждый день на 1-2 тясячи человек в день.
Работа по РУ и странам СНГ меня мало интересует, хотя и такие базы могут быть предоставлены. Отдаю предпочтение работе по США.
Просьба писать только тем, кто потянет достойный проект, сам в схожем бизнесе уже немало лет, всегда готов к обмену опытом.
Пишите в личку, тем кто не хочет светить свой ник можете писать на мыло: skuchaevar собака mail.ru
Будет замечательно, если знакомы такие определения как jabber, PGP, TOR, VPN, OTR.