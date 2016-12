Alex077

Клиенты BNP Paribas производят платежи с помощью Блокчейна Многомиллионный продавец предметов коллекционирования и многомиллиардное предприятие-упаковщик товаров приняли участие в одной из первых «живых» транзакций, используя блокчейн сервис BNP Paribas, о чем заявляется в сегодняшнем сообщении банка.



Согласно BNP Paribas, платежи были обработаны и погашены для итальянской фирмы, коллекционирующей спортивные предметы Panini Group и для фирмы-упаковщика Amcor, которая производит свою деятельность из Австралии.



Банк сообщает, что платежи были погашены за «несколько минут», используя различные валюты для облегчения произведения транзакций между банковскими счетами в филиалах Германии, Нидерландов и Великобритании.



Казначей Panini Group Фабрицио Масинелли заявил:



«Эта проверка концепции показывает насколько мощной является подобная технология, и каким образом ее можно применять в качестве эффективного и действенного ответа главным проблемам, с какими казначеи сталкиваются ежедневно».



Согласно заявлению, транзакции были произведены, используя пилотную версию «Cash Without Borders», которая была запущена в начале этого года после своей разработки на блокчейн хакатоне. Подробная информация о размере транзакций не сообщается.



Вдобавок к работе BNP Paribas c платежами на основе блокчейна, фирма также экспериментирует с так называемыми «мини-облигациями» для мелких инвесторов, так как блокчейн инструменты краудфандинга первоначально планируются к выпуску в конце этого года.



Согласно информации на корпоративном сайте Panini Group, фирма заработала 751 млн евро в 2014 году и взяла на работу более тысячи людей по всему миру. В этом же году Amcord в свою очередь заработали $10 млрд на продажах и взяли в штат 29,000 новых сотрудников.



Приближаясь к 2017 году, ряд экспертов в индустрии предсказывают блокчейн технологии рост от ранней стадии эксперимента до продукта, влияющего на реальную стоимость.



