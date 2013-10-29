Клиенты BNP Paribas производят платежи с помощью Блокчейна

Многомиллионный продавец предметов коллекционирования и многомиллиардное предприятие-упаковщик товаров приняли участие в одной из первых «живых» транзакций, используя блокчейн сервис BNP Paribas, о чем заявляется в сегодняшнем сообщении банка.
Согласно BNP Paribas, платежи были обработаны и погашены для итальянской фирмы, коллекционирующей спортивные предметы Panini Group и для фирмы-упаковщика Amcor, которая производит свою деятельность из Австралии.
Банк сообщает, что платежи были погашены за «несколько минут», используя различные валюты для облегчения произведения транзакций между банковскими счетами в филиалах Германии, Нидерландов и Великобритании.
Казначей Panini Group Фабрицио Масинелли заявил:
«Эта проверка концепции показывает насколько мощной является подобная технология, и каким образом ее можно применять в качестве эффективного и действенного ответа главным проблемам, с какими казначеи сталкиваются ежедневно».
Согласно заявлению, транзакции были произведены, используя пилотную версию «Cash Without Borders», которая была запущена в начале этого года после своей разработки на блокчейн хакатоне. Подробная информация о размере транзакций не сообщается.
Вдобавок к работе BNP Paribas c платежами на основе блокчейна, фирма также экспериментирует с так называемыми «мини-облигациями» для мелких инвесторов, так как блокчейн инструменты краудфандинга первоначально планируются к выпуску в конце этого года.
Согласно информации на корпоративном сайте Panini Group, фирма заработала 751 млн евро в 2014 году и взяла на работу более тысячи людей по всему миру. В этом же году Amcord в свою очередь заработали $10 млрд на продажах и взяли в штат 29,000 новых сотрудников.
Приближаясь к 2017 году, ряд экспертов в индустрии предсказывают блокчейн технологии рост от ранней стадии эксперимента до продукта, влияющего на реальную стоимость.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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