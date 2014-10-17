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Какова дальнейшая судьба вкладчиков Приват Банка?

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Старый Сегодня, 19:42
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 722
Благодарностей: 112
КП: 0.081
Какова дальнейшая судьба вкладчиков Приват Банка?

Этот вопрос волнует многих. Давайте попробуем разобраться. Начнем с того, что Гонтарева заявила о дыре в бюджете банка в 2.6 миллиарда гривен. Вот тут важно вспомнить, что еще до национализации Привата Гонтарева обратилась к правительству с просьбой списать 32 миллиарда гривен. Но ФГВ физ. лиц. Смог покрыть только часть этой суммы, в размере 29.4 миллиарда. При этом, не забываем, что Фонд финансируется (на кредитной основе) ЕБРР.
Далее. Стоит вспомнить о законе Украины, согласно которого государство не имеет права выдавать денежные средства в валюте. Соответственно, все валютные вклады нужно будет перевести в гривну и рассчитаться с вкладчиками по текущему курсу, на момент запроса. Сможет ли государство это сделать? Да, но только в том случае, если включит станок. В связи с этим, есть риск того, что НБУ, в лице ПБ просто откажет в возврате вкладов на сумму в 5.5 миллиардов долларов. Они попытаются отсрочить выплаты на максимально долгий срок. При этом, скорее всего, выплатят только тело депозитов, без процентов по вкладам. Сроки выплат не уточняются.
Есть еще один важный момент. Это, так называемое, принудительное списание депозитов клиентов Приват Банка. Одними из таковых клиентов являются братья Суркисы, которые потеряли от национализации Привата 300 миллионов долларов. Это вклад в филиал Привата на Кипре (200 миллионов) и внутренний, украинский вклад в размере 100 миллионов. Такие клиенты, как Суркисы, уже готовят иски в международные суды. Вот тут и есть еще одна угроза. Скорее всего (практически на 100 процентов) суды примут решения в пользу вкладчиков. Украина будет вынуждена вернуть все эти вклады. Ну, а это сильнейший удар по всей экономике страны.
Таким образом, как мы видим, судьба вкладов далеко туманна. Не факт, что люди смогут вернуть свои вложения в ближайшие годы (да и не факт, что вообще смогут). Кроме этого, тут стоит ждать скачка инфляционных процессов, что приведет к обесцениванию уже гривновых вкладов.
Jurgan, специально для MMGP
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