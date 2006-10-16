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Имя: Игорь Пол: Мужской Возраст: 50 Регистрация: 16.10.2006 Сообщений: 17,720 Благодарностей: 4,274

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Сервис WatchSVC - лохотрон!



А теперь подробнее: Андрей Розонов на своем сайте-одностраничнике andreyrozonov.ru , который по сути является воронкой для поставки жертв для лохотрона watchsvc.ru рассказывает о том, как он зарабатывает по 7000 рублей в день и предлагает всем желающим бесплатно инструкцию по заработку:

Цитата: Здравствуйте! Меня зовут Андрей Розонов. Мне 31 год. Когда - то я был простым пользователем, наверняка как и вы. Я, как и все искал как заработать в Интернете. Но всегда мне попадались либо сложные, либо непонятные, либо не работающие методики. Но мне все таки посчастливилось найти то, что все так давно ищут, я нашел сервис, с помощью которого без всяких проблем начал зарабатывать от 7000 рублей ежедневно! Я работаю на сервисе, и зарабатываю уже более года! Сервис работает стабильно! На протяжении всего заработка, я выводил деньги на карту сбербанка. И раздавал сервис всем моим родственникам и знакомым, теперь и они тоже зарабатывают, даже зарубежом в США, Германии, России,Белоруссии, Украине и во многих других странах. Это очень здорово, помогать нуждающимся людям. Поэтому отвечу на главный вопрос! Почему я решил раздать его бесплатно? Все очень просто, я тоже когда-то нуждался в деньгах, я просил в долг, занимал, покупал, и много раз обжигался. Поэтому я в курсе, как это тяжело когда что-то покупаешь а оно не работает. Именно по этой причине, я отдаю сервис и инструкцию абсолютно бесплатно! это ложь!



1. Не мог автор бесплатной инструкции по заработку работать и зарабатывать на сервисе больше года, так как домен данного "сервиса" зарегистрирован только 3 дня назад - 21.12.2016 г., в чем можно убедиться, проверив домен - ipaddress.is/whois/watchsvc.ru#.WF6G-VOLSM8



2. Бесплатно пользоваться сервисом не получится! С вас трижды потребуют оплату:



- сначала нужно будет оплатить "повышение типа аккаунта"

Цитата: Чтобы начать зарабатывать, необходимо повысить тип аккаунта, в зависимости, от того, сколько вы хотите зарабатывать. Эта процедура единоразовая, так же в любой момент, вы сможете поменять тип аккаунта на более продвинутый. 90, 120 или 190 рублей.



- после этого начнется заработок, сумма остановится на цифре около 1800 рублей. Но после этого окажется, что минимальная сумма для вывода 2000 рублей и для разгрузки сервера нужно выбрать дополнительный удаленный сервер и оплатить от 690 рублей и выше!



- после оплаты "заработок" продолжится, но вывести деньги все-равно не получится! Для вывода требуется снова внести деньги - на этот раз для оплаты собственной карты WatchSVC - 670 рублей.



Как вам нравится такой бесплатный способ заработка?



Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники! Появился очередной лохотрон, целью которого является выкачивание денег с пытающихся найти работу в интернете!А теперь подробнее:на своем сайте-одностраничнике, который по сути является воронкой для поставки жертв для лохотронарассказывает о том, как он зарабатывает по 7000 рублей в день и предлагает всем желающиминструкцию по заработку:Все, что написано выше -1. Не мог автор бесплатной инструкции по заработку работать и зарабатывать на сервисе, так как домен данного "сервиса" зарегистрирован только 3 дня назад - 21.12.2016 г., в чем можно убедиться, проверив домен -2. Бесплатно пользоваться сервисом не получится! С васпотребуют оплату:- сначала нужно будет оплатить "повышение типа аккаунта"Нужно заплатить- после этого начнется заработок, сумма остановится на цифре около 1800 рублей. Но после этого окажется, что минимальная сумма для вывода 2000 рублей и для разгрузки сервера нужно выбрать дополнительный удаленный сервер и оплатить- после оплаты "заработок" продолжится, но вывести деньги все-равно не получится! Для вывода требуется снова внести деньги - на этот раз для оплаты собственной карты WatchSVC -Как вам нравится такой

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