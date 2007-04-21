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5 шоков 2017 года от JPMorgan 2016 год станет одним из самых удивительных в новейшей политической и экономической истории: референдум по вопросу Brexit, победа Дональда Трампа, отставка премьер-министра Италии.









Были и дикие колебания на финансовых рынках, когда фунт по отношению к доллару упал до 31-летнего минимума, американские рынки побили десятки рекордных максимумов, а Китай продолжил девальвировать юань.



Рынки удивили своей реакцией на важнейшие события: фунт восстановился вскоре после голосования Brexit, американские активы почти сразу восстановились после победы Трампа, буквально за несколько часов восполнив потери.



Что ждет нас в 2017 г., можно только догадываться. Но однозначно будут выборы во Франции, Нидерландах и, возможно, подъем Италии. Будет переезд Трампа в Белый дом, запуск статьи 50 в Великобритании. И, скорее всего, всем нам стоит готовиться к неопределенности.



Инвестиционный директор JPMorgan Asset Management в области фиксированного дохода Боб Мишель поделился своими "реалистичными" рыночными прогнозами на 2017 г.:



ФРС поднимет ставки шесть раз





На прошлой неделе ФРС подняла ставку всего лишь второй раз после финансового кризиса, увеличив ее до 0,75%. Мишель считает, что в 2017 г. можно ожидать более шести повышений, учитывая, что экономика США продолжает набирать обороты:

Цитата: "По мере роста экономики США и роста инфляции выше 2% за аналогичный период прошлого года должно возникать чувство дискомфорта в отношении отрицательной ставки по федеральным фондам. На самом деле, шесть повышений в следующем году лишь доведут до нулевой отметки базовую ставку ФРС по федеральным фондам. Другое дело, как это достичь. В точечных графиках мы уже увидели их примерный план того, как будет проводиться повышение. Рынок вполне может пережить мартовское и июньское повышения ставок. И они могут воспользоваться встречами в марте и июне, чтобы подготовить рынок для повышений на каждом из последних четырех заседаний в 2017 году". Цена на нефть вырастет до $75





Мишель отмечает, что движение цен на нефть было похоже на американские горки: за последние два с половиной года она упала со $100 за баррель до минимума всего в $25 - и обратно до около $50. Прибавьте еще $25 к этой цене в 2017 г.:



Цитата: "Баланс спроса и предложения восстановлен за счет сокращения количества буровых, снижения сланцевой нефтедобычи, отсутствия значимых инвестиций в энергетическом секторе. Кроме того, спрос растет во всем мире, особенно на развивающихся рынках. Добавьте сюда сокращение производства странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, и потенциал для этого прогноза выглядит вполне реальным". Евро вырастет на 15% по отношению к доллару





Евро по отношению к доллару застрял на 13-летних минимумах, дальше, как считает Мишель, у этой валюты есть потенциал для роста в следующем году:



Цитата: "Пока мы не знаем, каким именно окажется влияние Brexit. И администрация Трампа должна привести к более динамичному развитию экономики США. Но евро уже претерпел значительную корректировку, о которой свидетельствуют европейские корпоративные доходы. Несмотря на то что ужесточение ФРС может создать хороший попутный ветер для доллара, мы настроены более критично отнестись к политике ЕЦБ". Долговые бумаги развивающихся стран станут лучшей инвестицией среди бумаг с фиксированным доходом.





Долговой рынок развивающихся стран был растоптан за последнее время благодаря целому ряду факторов, включая страх перед протекционизмом избранного президента Трампа и неустойчивым Китаем, но все закончится в 2017 г., считает Мишель:



Цитата: "Фундаментальные факторы фондового рынка страны улучшились после резкого падения гособлигаций. Более сильный рост в США должен позитивно сказаться на развивающихся рынках, поскольку это приведет к избытку в глобальной цепочке поставок, до тех пор как администрация Трампа остается более сбалансированной и менее протекционистской. Это действительно ключ к развивающимся рынкам, и избранный президент Трамп удивит нас умением балансировать, что нехарактерно для его предвыборной риторики". Доходность 10-летних казначейских облигаций достигнет 3,5%





В 2016 г. после победы Трампа доходность казначейских облигаций поднялась выше 2,5% с конца 2014 г. Этот рост будет продолжаться и в 2017 г., прогнозирует Мишель:



Цитата: "Я думаю, это ясно каждому, кто побеждает на выборах, что до среднесрочных выборов они могут создать более высокооплачиваемые места в динамично развивающейся экономике. Слишком многие инвесторы пытаются защитить покупку облигаций, которая произошла после финансового кризиса, и то, какими способами они проводят инвестирование. Движение денег намечается серьезное, и для доходности облигаций это не сулит ничего хорошего". источник Были и дикие колебания на финансовых рынках, когда фунт по отношению к доллару упал до 31-летнего минимума, американские рынки побили десятки рекордных максимумов, а Китай продолжил девальвировать юань.Рынки удивили своей реакцией на важнейшие события: фунт восстановился вскоре после голосования Brexit, американские активы почти сразу восстановились после победы Трампа, буквально за несколько часов восполнив потери.Что ждет нас в 2017 г., можно только догадываться. Но однозначно будут выборы во Франции, Нидерландах и, возможно, подъем Италии. Будет переезд Трампа в Белый дом, запуск статьи 50 в Великобритании. И, скорее всего, всем нам стоит готовиться к неопределенности.Инвестиционный директор JPMorgan Asset Management в области фиксированного дохода Боб Мишель поделился своими "реалистичными" рыночными прогнозами на 2017 г.:На прошлой неделе ФРС подняла ставку всего лишь второй раз после финансового кризиса, увеличив ее до 0,75%. Мишель считает, что в 2017 г. можно ожидать более шести повышений, учитывая, что экономика США продолжает набирать обороты:Мишель отмечает, что движение цен на нефть было похоже на американские горки: за последние два с половиной года она упала со $100 за баррель до минимума всего в $25 - и обратно до около $50. Прибавьте еще $25 к этой цене в 2017 г.:Евро по отношению к доллару застрял на 13-летних минимумах, дальше, как считает Мишель, у этой валюты есть потенциал для роста в следующем году:Долговой рынок развивающихся стран был растоптан за последнее время благодаря целому ряду факторов, включая страх перед протекционизмом избранного президента Трампа и неустойчивым Китаем, но все закончится в 2017 г., считает Мишель:В 2016 г. после победы Трампа доходность казначейских облигаций поднялась выше 2,5% с конца 2014 г. Этот рост будет продолжаться и в 2017 г., прогнозирует Мишель:

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