Pink-slon.com - Розовый слон

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 24.06.2016 в 18:00 по МСК
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Дорогие гости нашего сайта! Вы находитесь на уникальном проекте - экономическая игра "Розовый слон"!
Здесь Вы можете зарабатывать реальные деньги, занимаясь виртуальным бизнесом!
Всё, что Вам нужно для этого - это пройти регистрацию!
В чем же смысл игры?
Приобретая различных слонов и зарабатывайте на них деньги.
Чем дороже слон, тем большее количество реальных денег он приносит ежедневно.
Никаких сложных операций и введений статистики, просто заходи в проект ежедневно и забирай свою реальную прибыль!
Количество слонов ничем не ограниченно. Ограничения только по времени их, дается от 50 дней до 180 дней использования (для каждого слона свое время).
За регистрацию Вам начисляется бонусом 10 руб. совершенно бесплатно!
Для этого вам необходимо просто зарегистрироваться!
А также получайте 5% от всех пополнений приведенных вами друзей СРАЗУ НА ВЫВОД!
Все заработанные средства хранятся на вашем лицевом счете и доступны для снятия.
Минимальная сумма для списания составляет всего лишь 10 рубль!
Одним из приятных моментов являются мгновенные выплаты ваших заработанных средств в платежную систему Payeer.
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◄ Покупка слонов (Маркетинг) ►
Цитата:
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Вы можете приобрести четыре вида слона. Каждый из них приносит особый доход, которые можно будет обменять на реальные деньги. Каждый слон даёт разное количество дохода. Вы можете покупать любое их количество, у каждого покупного слона есть свое время, сколько осталось времени Вы можете посмотреть в разделе "Профиль".
100% на вывод.
Курс продажи: 100 дохода = 1 руб.
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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод = 10 рубль.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 50 руб.
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◄ Бонусы ►
10 руб. в подарок.
+5% первое пополнение.
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 5% на вывод.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer.
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◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►
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