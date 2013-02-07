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Обсуждение HYIP до 15% в месяц, в которые еще не было сделано вклада, либо частные проекты без сайта, которые еще не прошли проверку службы безопасности
. Внимание!!! Реф. ссылки запрещены
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Сегодня, 19:40
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Сегодня, 19:10
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#1
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 24.12.2016
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
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Куда инвестировать
Большинство людей ищят способы подзаработать
Кто может подельться новостями куда лучше в какие отрасли влазить?
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Сегодня, 19:18
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#2
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www.fairmonitor.com
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 32,721
Благодарностей: 38,425
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Re: Куда инвестировать
Commentator, тут тема будет не по правилам размещена, вам надо в общий раздел писать.
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Сегодня, 19:40
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