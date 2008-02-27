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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:01
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.08.2013
Сообщений: 11,984
Благодарностей: 661
КП: 0.013
Financial Freedom - financefreedom.biz
Я не Админ / Владелец

Начало проекта: 2016-12-23

Принять : PerfectMoney, Payeer, Bitcoin

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Легенда(Перевод от Google)

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наши основные компании является Neegor / черновик торговой и Neegor / черновик добычи. нынешних членов нашей команды из разных научных дисциплин, но наша общая вера в cryptocurrencies собрал нас вместе.поскольку компания родилась наша роль заключается в том, чтобы обеспечить каждому человеку возможность посещать Neegor / черновик бизнеса, связанного с и принести прибыль легко с нашей мощной системы.

как Neegor / черновик горнодобывающей промышленности спрос растет, и более половины прибыли расходов по добыче аппаратных потребление электроэнергии, промышленность видит новые возможности в удовлетворении потребностей Neegor / черновик хостинг шахтеров, которые, как правило, стремиться к высокой пространства с дешевой электроэнергии.сейчас мы уже год построено эксклюзивный центр данных от ведущих оборудования на основе стандартов мирового класса для размещения шахтеров в наилучшем состоянии с низкой мощности стоимость, которая принесла нашей компании высокие прибыли.
Планы
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15% Daily For 9 Days
120% After 5 Days
145% After 10 Days
170% After 15 Days
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Цитата:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1247134->U13181063. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to FinanceFreedom.Biz User InvestRecordCom.. Date: 14:31 23.12.16. Batch: 157981807.

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Старый Сегодня, 19:14
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 11,236
Благодарностей: 868
КП: 0.001
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Старый Сегодня, 19:26
#3
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 13,553
Благодарностей: 2,548
КП: 1.145

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Re: Financial Freedom - financefreedom.biz
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