Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,358 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Так сколько реально зарабатывает наш "Дед Мороз"? Из Москвы...

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:48
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,525
Благодарностей: 490
КП: 0.078
Так сколько реально зарабатывает наш "Дед Мороз"? Из Москвы...



Тем кому будет интересно узнать сколько зарабатывает наш "среднестатический" российский Дед Мороз во время новогодних праздников могут прочитать по этой теме ниже. Сразу оговоримся, что этот "Дед" живет в Москве.

Доходы

Итак, средняя часовая ставка у нашего Дед Мороза всё-таки колеблется от 1000 до 1500 рублей - это в зависимости от того, кого поздравляешь, то есть какую семью по своим доходам. Однако, на выездах в самом предверии Нового года в детские сады или школы можно получить и до 4 тысяч рублей за получасовое выступление.

И конечно, самые высокие ставки у наших "дедушек" случаются в новогоднюю ночь и чем ближе к 12 ночи, тем цены, конечно выше. Наш "дедушка" заявляет, что 31 декабря получит чистыми в руки до 35 тысяч целковых, а всего за новогодний сезон ему удастся "срубить" в районе 55 тысяч рублей, часть из которых он собрался потом потратить на тур в Финляндию или Питер. Дедушка говорит со знанием дела: - так как "дед морозит" в Москве уже 5-й год подряд.

Расходы

Здесь можно идти прямо по пунктам:
1. 3 000 рублей - химчистка костюма.
2. 1 500 рублей - косметика (вернее грим).
3. 2 500 рублей - аренда машины и именно 31 декабря.
4. 3 000 рублей - такси (в остальные дни сезона от 31 декабря).

Итого: 10000 рублей затрат, чтобы приступить к своей работе, то есть - это чисто расходы связанные с ролью Деда Мороза.

Откроем небольшую тайну - наш Дед Мороз учится на дневном отделении в одном из московских университетов, поэтому согласитесь - эти расходы для студента довольно-таки существенные. Но они стоят того, ведь доход чистыми составит после всех вычетов около 45 тысяч рублей: - для Москвы в целом неплохо за несколько дней упорного труда.

Особенности работы

Поскольку этот наш Дед Мороз пока еще студент и порой экономит на питании, то дети часто начинают возмущаться, мол, а почему к ним пришел не очень толстый Дед Мороз? Впрочем, с возрастом всё поправимо и вес рано или поздно будет набран! Также наш Дед сильно потеет, так как под шубу надевает еще на всякий случай и куртку, но тут уж ничего не поделаешь так как мужчины потеют больше женщин на 50% - надо терпеть. Кроме того, детишек можно разделить на суперспокойных, нормальных и суперактивных. Самое неприятное - это иметь дело со суперспокойными детишками, они холодны и непроницаемы как ледяная скала и даже если Дед Мороз пройдет перед ними на ушах,то они и глазом не моргнут - как будто так и надо! Очень трудно таких развеселить. Суперактивные наоборот - готовы в первый же момент встречи от радости запрыгнуть "дедушке" на шею и так скакать на нём, пока он в буквальном смысле не повесит язык на плечо. И особая порода - это дети богачей. Такие обычно требуют, чтобы "деда" исполнил всё чего только они не возжелают, типа: - а погавкай как мой пёсик!

Воообщем работа "Дедом Морозом" в новогодние праздники это для креативных и активных в жизни личностей. Да непросто, да иногда надо слишком много попотеть, да порой к тебе много внимания со стороны окружающих, но многим нравится и даже наш герой из московского университета каждый год с нетерпением ждет наступления конца декабря, чтобы снова приступить к выполнению своих обязанностей. Когда реально наступит новогодняя сказка! Причем как для детей, так и для взрослых!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/585e87fe6e0a7
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 18:58.
OPLOTT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Цена VIP-ложи на финал ЧМ по хоккею равна цене "трешки" в центре Москвы dengov Новости в мире финансов и инвестиций 5 12.05.2016 22:41
Сотрудники "Банка Москвы" признаны виновными в растрате более 1.000.000.000 рублей Denver10 Новости в банковской сфере и страховании 10 11.02.2016 14:54
Регулятором рынка энергетики Украины назначен 24-летний "конфетный" менеджер с Москвы lannna Новости в мире финансов и инвестиций 3 15.01.2015 19:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
Биржевой курс доллара установил исторический рекорд
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар monitorinvest
Success Trade - success-trade.org
От monitorinvest в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
basemoney.net - basemoney
От Sudakov Sergey в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
romaniacapital - romaniacapital.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Vinogradik
ASPS-Авто-система продвижения сайта.
От Vinogradik в разделе «Сервисы и программы»
Аватара нет
ALDIBOR - aldibor.ru
От mmaf в разделе «HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом»
.     
Пользователей
396,358
Тем
444,848
Сообщений
10,801,323

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube