OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,525 Благодарностей: 490 КП: 0.078

Так сколько реально зарабатывает наш "Дед Мороз"? Из Москвы...





Тем кому будет интересно узнать сколько зарабатывает наш "среднестатический" российский Дед Мороз во время новогодних праздников могут прочитать по этой теме ниже. Сразу оговоримся, что этот "Дед" живет в Москве.



Доходы



Итак, средняя часовая ставка у нашего Дед Мороза всё-таки колеблется от 1000 до 1500 рублей - это в зависимости от того, кого поздравляешь, то есть какую семью по своим доходам. Однако, на выездах в самом предверии Нового года в детские сады или школы можно получить и до 4 тысяч рублей за получасовое выступление.



И конечно, самые высокие ставки у наших "дедушек" случаются в новогоднюю ночь и чем ближе к 12 ночи, тем цены, конечно выше. Наш "дедушка" заявляет, что 31 декабря получит чистыми в руки до 35 тысяч целковых, а всего за новогодний сезон ему удастся "срубить" в районе 55 тысяч рублей, часть из которых он собрался потом потратить на тур в Финляндию или Питер. Дедушка говорит со знанием дела: - так как "дед морозит" в Москве уже 5-й год подряд.



Расходы



Здесь можно идти прямо по пунктам:

1. 3 000 рублей - химчистка костюма.

2. 1 500 рублей - косметика (вернее грим).

3. 2 500 рублей - аренда машины и именно 31 декабря.

4. 3 000 рублей - такси (в остальные дни сезона от 31 декабря).



Итого: 10000 рублей затрат, чтобы приступить к своей работе, то есть - это чисто расходы связанные с ролью Деда Мороза.



Откроем небольшую тайну - наш Дед Мороз учится на дневном отделении в одном из московских университетов, поэтому согласитесь - эти расходы для студента довольно-таки существенные. Но они стоят того, ведь доход чистыми составит после всех вычетов около 45 тысяч рублей: - для Москвы в целом неплохо за несколько дней упорного труда.



Особенности работы



Поскольку этот наш Дед Мороз пока еще студент и порой экономит на питании, то дети часто начинают возмущаться, мол, а почему к ним пришел не очень толстый Дед Мороз? Впрочем, с возрастом всё поправимо и вес рано или поздно будет набран! Также наш Дед сильно потеет, так как под шубу надевает еще на всякий случай и куртку, но тут уж ничего не поделаешь так как мужчины потеют больше женщин на 50% - надо терпеть. Кроме того, детишек можно разделить на суперспокойных, нормальных и суперактивных. Самое неприятное - это иметь дело со суперспокойными детишками, они холодны и непроницаемы как ледяная скала и даже если Дед Мороз пройдет перед ними на ушах,то они и глазом не моргнут - как будто так и надо! Очень трудно таких развеселить. Суперактивные наоборот - готовы в первый же момент встречи от радости запрыгнуть "дедушке" на шею и так скакать на нём, пока он в буквальном смысле не повесит язык на плечо. И особая порода - это дети богачей. Такие обычно требуют, чтобы "деда" исполнил всё чего только они не возжелают, типа: - а погавкай как мой пёсик!



Воообщем работа "Дедом Морозом" в новогодние праздники это для креативных и активных в жизни личностей. Да непросто, да иногда надо слишком много попотеть, да порой к тебе много внимания со стороны окружающих, но многим нравится и даже наш герой из московского университета каждый год с нетерпением ждет наступления конца декабря, чтобы снова приступить к выполнению своих обязанностей. Когда реально наступит новогодняя сказка! Причем как для детей, так и для взрослых!



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/585e87fe6e0a7 Тем кому будет интересно узнать сколько зарабатывает наш "среднестатический" российский Дед Мороз во время новогодних праздников могут прочитать по этой теме ниже. Сразу оговоримся, что этот "Дед" живет в Москве.Итак, средняя часовая ставка у нашего Дед Мороза всё-таки колеблется от 1000 до 1500 рублей - это в зависимости от того, кого поздравляешь, то есть какую семью по своим доходам. Однако, на выездах в самом предверии Нового года в детские сады или школы можно получить и до 4 тысяч рублей за получасовое выступление.И конечно, самые высокие ставки у наших "дедушек" случаются в новогоднюю ночь и чем ближе к 12 ночи, тем цены, конечно выше. Наш "дедушка" заявляет, что 31 декабря получит чистыми в руки до 35 тысяч целковых, а всего за новогодний сезон ему удастся "срубить" в районе 55 тысяч рублей, часть из которых он собрался потом потратить на тур в Финляндию или Питер. Дедушка говорит со знанием дела: - так как "дед морозит" в Москве уже 5-й год подряд.Здесь можно идти прямо по пунктам:1. 3 000 рублей - химчистка костюма.2. 1 500 рублей - косметика (вернее грим).3. 2 500 рублей - аренда машины и именно 31 декабря.4. 3 000 рублей - такси (в остальные дни сезона от 31 декабря).Итого: 10000 рублей затрат, чтобы приступить к своей работе, то есть - это чисто расходы связанные с ролью Деда Мороза.Откроем небольшую тайну - наш Дед Мороз учится на дневном отделении в одном из московских университетов, поэтому согласитесь - эти расходы для студента довольно-таки существенные. Но они стоят того, ведь доход чистыми составит после всех вычетов около: - для Москвы в целом неплохо за несколько дней упорного труда.Поскольку этот наш Дед Мороз пока еще студент и порой экономит на питании, то дети часто начинают возмущаться, мол, а почему к ним пришел не очень толстый Дед Мороз? Впрочем, с возрастом всё поправимо и вес рано или поздно будет набран! Также наш Дед сильно потеет, так как под шубу надевает еще на всякий случай и куртку, но тут уж ничего не поделаешь так как мужчины потеют больше женщин на 50% - надо терпеть. Кроме того, детишек можно разделить на суперспокойных, нормальных и суперактивных. Самое неприятное - это иметь дело со суперспокойными детишками, они холодны и непроницаемы как ледяная скала и даже если Дед Мороз пройдет перед ними на ушах,то они и глазом не моргнут - как будто так и надо! Очень трудно таких развеселить. Суперактивные наоборот - готовы в первый же момент встречи от радости запрыгнуть "дедушке" на шею и так скакать на нём, пока он в буквальном смысле не повесит язык на плечо. И особая порода - это дети богачей. Такие обычно требуют, чтобы "деда" исполнил всё чего только они не возжелают, типа: - а погавкай как мой пёсик!Воообщем работа "Дедом Морозом" в новогодние праздники это для креативных и активных в жизни личностей. Да непросто, да иногда надо слишком много попотеть, да порой к тебе много внимания со стороны окружающих, но многим нравится и даже наш герой из московского университета каждый год с нетерпением ждет наступления конца декабря, чтобы снова приступить к выполнению своих обязанностей. Когда реально наступит новогодняя сказка! Причем как для детей, так и для взрослых!Специально для mmgp.ru

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