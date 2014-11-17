juice-orange.ru - Juice-Orange

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 23.12.2016
Об игре:
Апельсины
Цитата:
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Мы приветствуем каждого гостя и приглашаем в нашу команду! У нас есть все для заработка и приятного отдыха! Несколько выгодных программ получения дохода - партнерская, инвестиционная и конкурсная! Также возможен заработок на серфинге. Есть чат, подробная финансовая статистика! А главное - есть четкий план развития, по которому мы будем уверенно идти! Присоединяйтесь к нам, с нами Вас ждет успех!
Определите для себя, какой ежедневный доход Вам необходим. После этого, пополнив баланс, Вы сможете приобрести любой апельсин, и получать стабильный доход!
Продажа сока
Из имеющихся у Вас апельсинов в круглосуточном и бесперебойном режиме происходит производство сока. Каждые 10 минут Вы можете продавать апельсиновый сок и получать весь доход на счет для вывода!
Бонусы:
При регистрации 10 рублей в подарок!
Реферальная программа:
10% на счет для вывода.
Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa, Яндекс деньги, Qiwi
Мой вклад: