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juice-orange.ru - Juice-Orange

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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Старый Сегодня, 18:41
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,051
Благодарностей: 71
КП: 0.052
juice-orange.ru - Juice-Orange

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 23.12.2016




Цитата:
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