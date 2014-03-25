ElarGroup3 Мастер

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Искусственный интеллект: что у него на уме? Искусственный интеллект: что у него на уме?







Вопросы развития технологий искусственного интеллекта горячо обсуждались в ноябре сразу на нескольких дискуссионных площадках. В России наиболее заметными стали два события: конференция SKOLKOVO.AI, и круглый стол в Общественной палате РФ, организованный совместно со студенческим бизнес-клубом НИЯУ МИФИ и Российской ассоциацией содействия науке.



Несмотря на разницу в "весовых категориях" этих мероприятий, их лейтмотивы совпадали. Искусственный интеллект внедряется сегодня практически повсеместно, а в ближайшие десять лет процесс его проникновения в нашу жизнь будет только ускоряться. Игнорировать это невозможно, тем более что у искусственного интеллекта есть не только сторонники, но и активные критики, и даже ярые противники.

Учитывая злободневность темы и необходимость как можно точнее прогнозировать сценарии ее развития, конференцию в Сколкове решили сделать ежегодной.



Почему? Альберт Ефимов, главный робототехник фонда Сколково, отмечает: "Во втором квартале 2016 года венчурные вложения в стартапы ранней стадии, связанные с искусственным интеллектом, превысили миллиард долларов. Общая сумма вложений с 2011 года, по данным Venturebeat, составила 33 миллиарда долларов. Уже сейчас это громадный рынок, который оказывает большое влияние на экономическую деятельность. Так, исследование EY демонстрирует: если в экономике заметно присутствие искусственного интеллекта, и система насыщена соответствующим программным продуктом, то удвоение ВВП происходит примерно в два раза быстрее".



Великий и ужасный



"Искусственный интеллект может стать худшим из того, что когда-либо происходило с людьми". Это говорит Стивен Хокинг, человек, жизнь которого напрямую зависит от "умных" технологий.



Известный физик Стивен Хокинг — пожалуй, самый последовательный критик искусственного интеллекта — страдает от бокового амиотрофического склероза. Его речь синтезируется специальной системой, разработанной в американской компании Intel. Британская Swiftkey создала для Хокинга программу, позволяющую буквально проникать в мысли профессора и находить слова, подходящие для продолжения фразы.



Ученый не перестает повторять: все эти блага меркнут на фоне того, что нас ждет в ближайшие десятилетия. Искусственный разум — уверен Хокинг, — самый опасный помощник человека. Он предполагает, что процесс самосовершенствования искусственного интеллекта может привести к глобальному конфликту с человеком и закончиться катастрофой.







В соавторстве с профессором компьютерных наук Стюартом Расселлом из Калифорнийского университета, а также профессорами физики Максом Тегмарком и Фрэнком Вильчеком из Массачусетского технологического института Хокинг написал статью, в которой сказано: создание искусственного интеллекта станет самым большим событием в истории человечества, но может оказаться последним, если мы не научимся избегать рисков.



"Такой разум возьмет инициативу на себя и станет сам себя совершенствовать со все возрастающей скоростью. Возможности людей ограничены слишком медленной эволюцией, мы не сможем тягаться со скоростью машин, и проиграем", — считает Хокинг.



Когда искусственный интеллект будет создан, наступит так называемая технологическая сингулярность — время, когда постоянно ускоряющееся технологическое развитие станет неизбежным для человечества. Технологии превзойдут человека и начнут управлять финансовыми рынками, научными исследованиями, людьми и разработкой оружия, словом, всем.

Хокинг не призывает к тому, чтобы блокировать изучение искусственного интеллекта. Наоборот, он уверен, что с его помощью человечество сможет компенсировать урон, нанесенный природе индустриализацией, искоренить болезни и бедность. Но параллельно совершенствованию технологий искусственного интеллекта непременно должно идти тщательное его изучение.

источник Вопросы развития технологий искусственного интеллекта горячо обсуждались в ноябре сразу на нескольких дискуссионных площадках. В России наиболее заметными стали два события: конференция SKOLKOVO.AI, и круглый стол в Общественной палате РФ, организованный совместно со студенческим бизнес-клубом НИЯУ МИФИ и Российской ассоциацией содействия науке.Несмотря на разницу в "весовых категориях" этих мероприятий, их лейтмотивы совпадали. Искусственный интеллект внедряется сегодня практически повсеместно, а в ближайшие десять лет процесс его проникновения в нашу жизнь будет только ускоряться. Игнорировать это невозможно, тем более что у искусственного интеллекта есть не только сторонники, но и активные критики, и даже ярые противники.Учитывая злободневность темы и необходимость как можно точнее прогнозировать сценарии ее развития, конференцию в Сколкове решили сделать ежегодной.Почему? Альберт Ефимов, главный робототехник фонда Сколково, отмечает: "Во втором квартале 2016 года венчурные вложения в стартапы ранней стадии, связанные с искусственным интеллектом, превысили миллиард долларов. Общая сумма вложений с 2011 года, по данным Venturebeat, составила 33 миллиарда долларов. Уже сейчас это громадный рынок, который оказывает большое влияние на экономическую деятельность. Так, исследование EY демонстрирует: если в экономике заметно присутствие искусственного интеллекта, и система насыщена соответствующим программным продуктом, то удвоение ВВП происходит примерно в два раза быстрее"."Искусственный интеллект может стать худшим из того, что когда-либо происходило с людьми". Это говорит Стивен Хокинг, человек, жизнь которого напрямую зависит от "умных" технологий.Известный физик Стивен Хокинг — пожалуй, самый последовательный критик искусственного интеллекта — страдает от бокового амиотрофического склероза. Его речь синтезируется специальной системой, разработанной в американской компании Intel. Британская Swiftkey создала для Хокинга программу, позволяющую буквально проникать в мысли профессора и находить слова, подходящие для продолжения фразы.Ученый не перестает повторять: все эти блага меркнут на фоне того, что нас ждет в ближайшие десятилетия. Искусственный разум — уверен Хокинг, — самый опасный помощник человека. Он предполагает, что процесс самосовершенствования искусственного интеллекта может привести к глобальному конфликту с человеком и закончиться катастрофой.В соавторстве с профессором компьютерных наук Стюартом Расселлом из Калифорнийского университета, а также профессорами физики Максом Тегмарком и Фрэнком Вильчеком из Массачусетского технологического института Хокинг написал статью, в которой сказано: создание искусственного интеллекта станет самым большим событием в истории человечества, но может оказаться последним, если мы не научимся избегать рисков.Когда искусственный интеллект будет создан, наступит так называемая технологическая сингулярность — время, когда постоянно ускоряющееся технологическое развитие станет неизбежным для человечества. Технологии превзойдут человека и начнут управлять финансовыми рынками, научными исследованиями, людьми и разработкой оружия, словом, всем.Хокинг не призывает к тому, чтобы блокировать изучение искусственного интеллекта. Наоборот, он уверен, что с его помощью человечество сможет компенсировать урон, нанесенный природе индустриализацией, искоренить болезни и бедность. Но параллельно совершенствованию технологий искусственного интеллекта непременно должно идти тщательное его изучение.

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