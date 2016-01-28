Израильские стартапы привлекли 4.6 миллиардов долларов в 2016 году

В Израиле проанализировали финансирование стартапов за 2016 год. Инвестиций было привлечено больше, нежели в прошлом году. В частности, в текущем году привлекли 4.6 миллиарда долларов. Эти цифры уже выше прошлогодних на 300 миллионов долларов. Стоит отметить, что данные приводятся без учета второй половины декабря.
Стоит отметить, что 620 миллионов инвестиций было привлечено в 4-м квартале текущего года. Из них, третья часть – 200 миллионов, приходится на первую половину декабря.
Среди популярных направлений для инвестиций стоит отметить следующие: мобильные и фин. решения для малого бизнеса, групповая работа над видеофайлами, безопасность в сети, разработки в области управления электронной почтой, автоматизация всех производственных процессов в производстве товаров, медицинское оборудование и так далее.
Таким образом, как мы видим, в Израиле продолжают развивать самые перспективные, на данный момент, отрасли народного хозяйства. Не последнее место принадлежит безопасности и медицине. Кстати, последнее направление можно считать наиболее развитым, по сравнению с иными странами мира. Тут все дело касается не производства препаратов, а как раз разработки мед. инструмента. В том числе и новейшего оборудования.
Jurgan, специально для MMGP