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mine-minerals.net - Mine-Minerals

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:03
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,050
Благодарностей: 71
КП: 0.052
mine-minerals.net - Mine-Minerals

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 22.12.2016




Об игре:

Алмазные шахты
Здесь Вы можете приобрести шахты Алмазов разного вида. Каждый вид шахты приносит и добывает разное количество и вид алмазов, которые можно потом продать, получая золото, которое обменивается на реальные деньги. Вы можете покупать любое количество шахт.
Каждая шахта существует определенное время, в зависимости от того, когда будед собрана с шахты вся сумма алмазов, доступная у каждой шахты! Алмазные шахты за время своего существования окупают свою стоимость приблизительно за месяц и дальнейшие 1.5 - 2 месяца приносят игроку чистый доход, в среднем доходность шахт составляет 250% - 290% в зависимости от стоимости и уровня шахты!
Каждый вид Алмаза продаётся за разную цену, поэтому в информации каждой шахты указано сколько она принесёт Вам Алмазов, а не золота! Ниже в описании шахт указаны цены для каждого вида алмаза, то есть стоимость одного алмаза, при продаже ваших алмазов сумма умножается на соответствующую стоимость алмаза и вы получаете готовую сумму золота.



Склад алмазов
Здесь вы можете продавать свои добытые алмазы за золото.
Распределение золота при продаже: 70% на счет для покупок и 30% на вывод. 100
Поднимая свой уровень аккаунта, вы повышаете соотношение процентов при продаже алмазов!
Таблица уровней
Уровни вашего аккаунта - уникальная возможность значительного увеличения заработка! Уровень повышается за кол-во собранных вами алмазов с ваших шахт на складе, получение каждого последующего уровня становится ещё сложнее!
В таблице подробно указаны все начисления, которые дают все доступные на проекте уровни.
От уровня зависит ваше дальнейшее распределение золота при продаже алмазов!
При каждом получении нового уровня ваше кол-во раннее собранных алмазов сбрасывается и вам нужно набрать ещё столько, сколько необходимо для получения нового уровня!


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При регистрации 20 рублей в подарок!


Реферальная программа:


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Платежные системы:


Payeer, Free-Kassa, Яндекс Деньги, Perfect Money


Мой вклад:


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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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