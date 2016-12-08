[MCN] ICO MAINCOIN

Здравствуйте! На 15 января запланирован запуск ICO по монете Maincoin. Мы бы хотели до запуска, пока есть еще возможнсть, внести корректировки в вайтпейпер, услышать ваши рекомендации и обсудить с вами нашу монетарную систему.
Нам кажется, что при том подходе к разработкам, который у нас есть на данном эатпе, Maincoin должна стать одной из самых быстроразвивающихся криптовалют. Ниже вы сможете ознакомиться с нашим релизом, сайтом и документацией.
Команда разработчиков проекта Maincoin
анонсирует старт ICO токенов MCN на 15 января 2017
Проект Maincoin анонсировал ICO, которое начнется 15 января 2017 и продлится 9 недель, в течение которых разработчики будут представлять публике части всей создаваемой системы. К продаже инвесторам будут предложены токены MCN на базе новой платформы Maincoin.
Целевой аудиторией платформы можно считать любого пользователя: инвестора, фандрейзера, продавца или клиента. В отличие от других подобных платформ, которые зачастую направлены только на продвинутых пользователей криптовалют, разработчики Maincoin считают важным вовлечение массовой аудитории в крипто-индустрию.
Для этого предусмотрены различные пользовательские интерфейсы и возможность пользоваться только необходимой частью всей экосистемы. Легкость в использовании, а также отсутствие первоначальной необходимости устанавливать программное обеспечение для входа в систему, позволяют привлекать большое количество пользователей.
Платформа также обладает альтернативной опцией, которая дает возможность доступа к децентрализованным свойствам системы, не покидая обычного сайта. Цель разработчиков – создать экосистему, полностью подходящую под пользовательский уровень участников.
Таким образом, Maincoin делает акцент на простоте использования и предоставления конечному пользователю удобного интерфейса для пользования такими сервисами, как краудандинговые платформы, онлайн-шоппинг, социальные сети и т.д.
Максимальная сумма привлеченных на ICO средств ограничена 23 750 500$, однако компания подчеркивает, что эту цифру нельзя считать целевой величиной, это специально введенное ограничение, в целях безопасности.
Ведущий разработчик в Maincoin, рассказал, что средства, полученные в ходе краудсейла MCN, будут направлены на дальнейшее развитие платформы Maincoin и выпуск ее первой версии и привлечение пользователей.
Опубликованная командой Maincoin документация (скачать
) подробно описывает возможности разрабатываемой блокчейн-платформы.
До 15 марта планируется выпуск ограниченного числа токенов MCN. В течение кампании у пользователей будет уникальная возможность приобрести MCN токены, помочь сделать Maincoin основной платформой для всей экосистемы криптовалют, включающей магазины, краудфандинг, социальные сети и другие площадки, и самим разделить ее успех.
При создании криптовалюты на Генезисном аккаунте системы, будет сгенерировано 16 180 339 887 монет, которые будут распределены между первыми 100 аккаунтами.
Все монеты постепенно перейдут на аккаунт администратора одной из платформ системы (Starfish.Network), где в обмен на акции этой платформы их получат участники. Это будет единственный метод ввода монет MainCoin в оборот, за исключением монет, которые будут распределены следующим образом:
- 2 584 000 000 токенов зарезервировано для распростронения через ICO
- 1 618 033 988 зарезервировано для вознаграждения и привлечения ранних последователей.
- 809 016 994 токенов зарезервировано на вознаграждения после ICO для стратегических партнёров и разработчиков
- 485 410 196 токенов были зарезервированы для благотворительной деятельности.
Оставшиеся токены будут распределены между акционерами Starfish.Network пропорционально количеству акций на их счету. Обмен можно будет совершить в кабинете Starfish.Network.
Базовая цена монеты во время ICO $0.01 за каждый токен.
Скидки ранним участникам:
При покупке первых 1,000,000 токенов будет предоставлена скидка 80%
от 1,000,000 до 2,000,000 токенов будет предоставлена скидка 75%
от 2,000,000 до 3,000,000 токенов будет предоставлена скидка 70%
от 3,000,000 до 5,000,000 токенов будет предоставлена скидка 65%
от 5,000,000 до 8,000,000 токенов будет предоставлена скидка 60%
от 8,000,000 до 13,000,000 токенов будет предоставлена скидка 55%
от 13,000,000 до 21,000,000 токенов будет предоставлена скидка 50%
от 21,000,000 до 34,000,000 токенов будет предоставлена скидка 45%
от 34,000,000 до 55,000,000 токенов будет предоставлена скидка 40%
от 55,000,000 до 89,000,000 токенов будет предоставлена скидка 35%
от 89,000,000 до 144,000,000 токенов будет предоставлена скидка 30%
от 144,000,000 до 233,000,000 токенов будет предоставлена скидка 25%
от 233,000,000 до 377,000,000 токенов будет предоставлена скидка 20%
от 377,000,000 до 610,000,000 токенов будет предоставлена скидка 15%
от 610,000,000 до 987,000,000 токенов будет предоставлена скидка 10%
от 987,000,000 до 1,597,000,000 токенов будет предоставлена скидка 5%
ICO завершится 15 марта или при продаже 2,584,000,000 токенов.
Будем следить за стартом ICO, которое начнется уже 15 января 2016 года. Верхняя планка сбора установлена на уровне 23.750.500$, поэтому нет причин для опасений, что краудсейл закончится через несколько минут после старта. Однако, тем кто примет участие в самом начале будут предоставлены скидки.
О самой системе:
В 2016 была завершена адаптация разработок первой децентрализованной монетарной экосистемы системы с высоколиквидной криптовалютой, площадкой для стартапов, бизнес-моделирования и обучения. Площадка предусматривает альтернативную медиаплатформу с возможностью монетизации в криптовалюте, а также высокофункциональным маркетплейсом.
Система состоит из нескольких автономных платформ.
1. Децентрализованое акционерное сообщество StarFishNetwork, строящееся по типу роевого интеллекта с франчайзинговой программой (системой построения бизнес-сетей и генерирования программных бонусов).
2. Мультивалютная монетарная система MainCoin со встроенной биржей и действующей высоколиквидной электронной валютой MCN.
3. Краудфандинговая платформа.
4. Инновационная медиаплатформа, основанная на блокчейне – для внешних коммуникаций и внутренняя репутационная сеть с системой файлообмена и с системой чат-ботов – для внутренних коммуникаций.
5. Обучающая платформа дистанционного вебинарного типа с бизнес-инкубатором для продвижения стартапов, аналитики, прогнозирования и бизнес-моделирования.
6. Торговая площадка, работающая по принципу peer to peer с применением электронных аукционов.
Пользователь может изменять систему посредством развития своего бизнеса и внесения предложений. Предусмотрены способы выхода и возможности налаживаний контактов с другими платформами на внешних рынках.
Пользователь может зайти в систему на любой из платформ и начать там свой путь, постепенно изучая площадки и продумывая построение бизнес-процессов внутри системы. При этом он может получать бонусы с программ и биржевой торговли, обмена криптовалют, размещения контента, привлечения инвестиций для стартапа и сбора средств на краудфандинге.
Для того, чтобы стать одним из первых участников краудсейла, заходите на сайт http://ico.maincoin.org/
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