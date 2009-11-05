Почерк врачей приносит убыток

Система обязательного медицинского страхования только за год потеряла из-за работы страховщиков 30,5 миллиардов рублей. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Коммерсант».
Так, только оплата работы страховых компаний обходится в 25 миллиардов рублей.
При этом они во многом выполняют дублирующие функции территориальных фондов ОМС. Кроме того, по мнению счетной палаты, они не выполняют в полном объеме своих обязательств, часть из них не имеет признаки финансовой неустойчивости, а ЦБнедостаточно хорошо надзирает за рынком.
Только за 2015 год с медицинских клиник было взыскано почти 30 миллиардов рублей в качестве штрафов. И немалую роль в этом сыграл нечитаемый почерк врачей, а также неправильно заполненные бланки с орфографическими ошибками.
Около 43 % нарушений приходится именно на эти факторы. По мнению счетной палаты, деньги, взысканные с клиник за нарушения такого рода, просто потеряны ОМС. 53 % из них приходится на нарушение качества медицинской помощи, в основном за несоблюдение порядков и стандартов.
При этом на нарушения по доступности медпомощи приходится только 0,1 %."Можно предположить, что страховым компаниям интересны только те нарушения, которые не требуют больших усилий для выявления и приносят им наибольшую прибыль", - уверены представители Счетной палаты.
Правда сами страховщики сочли отчет СП, который сделал еще несколько нелицеприятных выводов о деятельности страховых, недостоверным. Тем не менее вице-премьер Ольга Голодец после этого отчета СП заявила, что принципы работы организаций медстрахования в России будут пересмотрены в ближайшее время.
Источник:
http://uh.ru/a/2163257/251236