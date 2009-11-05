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Почерк врачей приносит убыток

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Старый Сегодня, 16:36
#1
Любитель
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
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Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 504
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Почерк врачей приносит убыток
Система обязательного медицинского страхования только за год потеряла из-за работы страховщиков 30,5 миллиардов рублей. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Коммерсант».
Так, только оплата работы страховых компаний обходится в 25 миллиардов рублей.

При этом они во многом выполняют дублирующие функции территориальных фондов ОМС. Кроме того, по мнению счетной палаты, они не выполняют в полном объеме своих обязательств, часть из них не имеет признаки финансовой неустойчивости, а ЦБнедостаточно хорошо надзирает за рынком.

Только за 2015 год с медицинских клиник было взыскано почти 30 миллиардов рублей в качестве штрафов. И немалую роль в этом сыграл нечитаемый почерк врачей, а также неправильно заполненные бланки с орфографическими ошибками.

Около 43 % нарушений приходится именно на эти факторы. По мнению счетной палаты, деньги, взысканные с клиник за нарушения такого рода, просто потеряны ОМС. 53 % из них приходится на нарушение качества медицинской помощи, в основном за несоблюдение порядков и стандартов.

При этом на нарушения по доступности медпомощи приходится только 0,1 %."Можно предположить, что страховым компаниям интересны только те нарушения, которые не требуют больших усилий для выявления и приносят им наибольшую прибыль", - уверены представители Счетной палаты.

Правда сами страховщики сочли отчет СП, который сделал еще несколько нелицеприятных выводов о деятельности страховых, недостоверным. Тем не менее вице-премьер Ольга Голодец после этого отчета СП заявила, что принципы работы организаций медстрахования в России будут пересмотрены в ближайшее время.

Источник:
http://uh.ru/a/2163257/251236
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barkanov вне форума  
Старый Сегодня, 17:22
#2
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Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 11,124
Благодарностей: 833
КП: 0.101
Re: Почерк врачей приносит убыток
Я знаю пару-тройку врачей, которые пишут очень даже красиво и понятливо.
Здесь все зависит от мед универа, только там уже формируется карявый почерк врачей!
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Старый Сегодня, 17:22
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 5,245
Благодарностей: 14,291
КП: 0.203
Re: Почерк врачей приносит убыток
Если бы почерк врачей только убыток приносил, ведь он и угрозу жизни может принести. После посещения окулиста, в 4 (четырех!) аптеках фармацевты не смогли расшифровать название лекарства в листке назначений.
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