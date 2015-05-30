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РФ: В 2016 году рынок бизнес-ангельских инвестиций вырос на 30%

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РФ: В 2016 году рынок бизнес-ангельских инвестиций вырос на 30%


Перед наступающим Новым годом НАБА (Национальная ассоциация бизнес-ангелов РФ) вместе с АО "РВК" (государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации) выпустила рейтинг бизнес-ангелов Российской Федерации.

По результатам данного рейтинга за 2016 год произошел рост бизнес-ангельских инвестиций и он составил 30 процентов. То есть с конца прошлого года в России наблюдался рост числа сделок, а также общее число активных бизнес-ангелов.

Причина по которой произошел такой подъем кроется в том что из-за кризиса ликвидности российские инвесторы сейчас инвестируют свои свободные деньги не в традиционные активы, а в технологические проекты, которое в дальнейшем смогут дать им максимальную прибыль.

Упомянутый рейтинг включает в себя профессиональных инвесторов, которые на регулярной основе совершают сделки и для которых венчурный рынок сделок является главным бизнесом и сферой деятельности. Более того, нужно чтобы не менее 2-х сделок в год от таких бизнес-ангелов проходили бы через официальные каналы информации по данной теме.

Отдельно нужно отметить, что в этом году довольно существенно выросла активность бизнес-инвестирования от популярных в нашей стране IT-предпринимателей. Например, учредитель "Yandex" г-н Аркадий Волож вложился в проект NeuroSteer (Израиль), а также в проект Getir (Турция). Другое известное лицо, г-н Оскар Хартман, который является основателем сервиса KUPI VIP собрал в этом году свой отдельный портфель инвестиций, а венчурном фонде Simile Ventures он числится в качестве партнера с ограниченной ответственностью. Сергей Соломин, соучередитель сервиса "Киви", также числится в качестве партнера с ограниченной ответственностью в нескольких венчурных фондах, которые никак не аффилированы с "Киви" и также он активно вкладывается в интересные ему IT-проекты.

Около половины участников представленного рейтинга 2016 года - это новые люди, которые занялись бизнес-ангельским инвестированием. Также в рейтинге утверждается, что такие фонды бизнес-ангелов как НАБА, Venture Club, Клуб инвесторов МШУ «Сколково», SmartHub, StartTrack, Altair Club и остальные имеют тенденцию к стабильному развитию и это ведет к дальнейшему росту числа сделок на этом рынке, хотя в целом рынок бизнес-ангельских вложений пока несколько закрыт и более половины сделок из общего числа (250 сделок за год), так пока и не были персонализированы.

Ниже представлена первая "десятка" самых активных бизнес-ангелов в РФ за 2016 год:

1. Александр Румянцев — 11 подтвержденных сделок
2. Александр Бородич — 8 подтвержденных сделок
3. Борис Жилин — 4 подтвержденных сделки
4. Богдан Яровой — 4 подтвержденных сделки
5. Юлий Зегельман — 3 подтвержденных сделки
6. Олег Чельцов — 3 подтвержденных сделки
7. Игорь Мацанюк — 3 подтвержденных сделки
8. Сергей Солонин — 3 подтвержденных сделки
9. Олег Евсеенков — 2 подтвержденных сделки
10. Эдуард Фияксель — 2 подтвержденных сделки


По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/585e5da1a5004
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