Королевский канадский монетный двор стал партнером блокчейн-платформы Goldmoney

Королевский канадский монетный двор и блокчейн-стартап Goldmoney сообщили о подписании партнерского соглашения по торговле физическим золотом в блокчейне. Об этом пишет издание Business Insider.
Как сообщается, теперь клиенты Goldmoney смогут использовать сервис для продажи и покупки золотых слитков Королевского канадского монетного двора в блокчейне. Услуга доступна как для физических, так и для юридических лиц.
Стартап Goldmoney, создавший блокчейн-платформу для торгов физическим золотом, насчитывает 13,4 млн пользователей по всему миру. Для расчетов клиенты платформы используют карты Goldmoney Mastercard или банковские счета. Сама платформа была выпущена как в десктопной, так и в мобильной версии для устройств под управлением операционных систем iOS and Android.
Отметим, что технология блокчейн все чаще используется трейдерами для торговли физическим золотом. Так, в конце ноября этого года Британский Королевский монетный двор объявил о начале работы над блокчейн-решением Royal Mint Gold (RMG), который будет доступен для использования в следующем году.
Разрабатываемая торговая платформа будет работать 24 часа в сутки 365 дней в году. В отличие от традиционной модели спотовой цены, которая предполагает комиссии посредникам и плату за хранение драгоценных металлов, RMG будет предлагать возможность конвертации физического золота без какой-либо оплаты.
Более того, 20 декабря клиринговый центр Euroclear и компания Paxos выпустили пресс-релиз, в котором сообщили о завершении испытаний приватного блокчейна Bankchain, предназначенного для торговли на Лондонском Рынке драгоценных металлов.
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