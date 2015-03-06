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Япония рассчитывает зарабатывать $25 миллиардов в год на казино

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Старый Сегодня, 14:19
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
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Япония рассчитывает зарабатывать $25 миллиардов в год на казино


Законопроект о легализации казино обсуждался в Японии несколько лет, но наконец завоевал сердца парламентариев. Казино в Японии будут не отдельными заведениями, а частью полноценных развлекательных комплексов: похожие заведения уже работают в Сингапуре под руководством американской компании Las Vegas Sands и в Малайзии. Благодаря двум комплексам такого типа Сингапур занимает третье в мире место по объему азартных игр после Макао и Лас-Вегаса. Японский рынок, по мнению аналитика азартных игр Union Gaming Group Гранта Говертсена, сможет извлечь даже больше выгоды из развлекательных центров с казино. В Японии более крупное население, чем в Сингапуре, да и доходы у японцев значительно выше, поэтому японским казино не придется ждать пока игроки из-за рубежа заполнят столы.

Инвестиционный банк CLSA оценивает, что после того как казино в Японии наладят регулярную работу, их прибыль будет составлять более $25 миллиардов в год. Это в четыре раза больше, чем зарабатывают казино в Лас-Вегасе ($6,3 миллиарда) и почти столько же, сколько в Макао ($28,9 миллиардов). Впрочем, американские компании не останутся в накладе: как отмечает Говертсен, для крупных операторов казино в США японский рынок станет главным новым источником дохода на многие годы вперед. Такие американские компании как Las Vegas Sands и MGM Resorts International активно лоббировали принятие закона о легализации азартных игр и спонсировали различные развлекательные мероприятия в Японии, чтобы улучшить свой имидж в стране.

Американские и японские компании с таким предвкушением ожидают вступления закона в силу потому, что японцы уже показали себя заядлыми азартными игроками даже до легализации казино по всей стране. Ставки на гонки на мотоциклах, лошадях и лодках легальны в Японии уже долгое время, и одна только индустрия скачек в 2015 году заработала $25 миллиардов, большая часть которых приходится именно на ставки. Еще одна крайне популярная полулегальная форма азартных игр в стране — игровые автоматы пачинко, которые обходят запрет, выплачивая выигрыши в форме призов, а не денег. Впрочем, призы, конечно же, обмениваются на деньги в соседних заведениях, которые официально никак не связаны с игровыми залами. В 2015 году японцы потратили на эту игру $196 миллиардов.
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Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 15:11
#2
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 2,670
Благодарностей: 1,459
КП: 0.071
Re: Япония рассчитывает зарабатывать $25 миллиардов в год на казино
Неплохой такой заработок для бюджета .Перетекание средств от тех кому они лишние к тем кому они нужны .Главное всё добровольно и всем хорошо
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Еvgeniwolf на форуме  
Старый Сегодня, 15:48
#3
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,105
Благодарностей: 706
КП: 0.277
Автор темы Re: Япония рассчитывает зарабатывать $25 миллиардов в год на казино
Цитата:
Сообщение от Еvgeniwolf Посмотреть сообщение
Главное всё добровольно и всем хорошо
Интересно, японцы уже подготовили правительственную программу по излечению от игромании?)
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Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 17:03
#4
Любитель
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 897
Благодарностей: 29
КП: 0.082
Re: Япония рассчитывает зарабатывать $25 миллиардов в год на казино
Интересно будет наблюдать, как в стране начнут появляться альтернативы американского Лас Вегаса. Японцы ведь по своей природе любят играть и делать ставки.
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Zycyjl на форуме  
Старый Сегодня, 17:28
#5
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,105
Благодарностей: 706
КП: 0.277
Автор темы Re: Япония рассчитывает зарабатывать $25 миллиардов в год на казино
Цитата:
Сообщение от Zycyjl Посмотреть сообщение
Японцы ведь по своей природе любят играть и делать ставки.
А я вот этого как раз не знал. Мне всегда казалось, что они не подвержены никаким видам азарта, а оказалось...
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Влад555 на форуме  
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