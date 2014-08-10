Самый большой скачек с июня! Биткоин превысил $900 на фоне геополитических рисков!
Доброго времени, друзья!
Еще одна новость от меня, что посвящена самой популярной криптовалюте в мире. И дело здесь в том, что биткоин продемонстрировал самый стремительный скачок с июня - на фоне роста геополитических рисков, что повышают спрос на альтернативные активы.
На этой неделе курс криптовалюты показала рост на 15%, и превзошел отметку $900, как сообщает Bloomberg. Подобные высокие показатели в последний раз были зафиксированы в январе 2014 года, когда биткоин достиг стоимости $1137 за штуку. Интересно, что с начала 2016-го рост криптовалюты составил 107%, что сделало биткоин самой выгодной инвестицией среди всех основных валют, фондовых индексов и сырьевых товаров.
По состоянию на 17 00 МСК 23.12.2016 биткоин торговался на уровне $902,23. Как объясняют экономисты - текущий рост криптовалюты произошел из-за геополитических рисков (в последнее время биткоин является стабильно растущим защитным активом). Считается, что спрос вырос на этой недели по причине убийства российского посла в Турции и терактов в Берлине.
Более того, в связи с искусственными ослаблениями юаня максимальный спрос на биткоин исходит из Китая.
«Теракты в Европе приводят к росту спроса на защитные активы на рынках капитала. Эта глобальная нестабильность приводит к тому, что средства перенаправляются на рынки биткоинов», — отмечает аналитик китайской биткоин-биржи Huobi.
Отсюда следует, что Bitcoin набирает большую популярность среди инвесторов, как альтернативная инвестиция, так как является менее подвластным влиянию постановлений правительства и изменениям в денежно-кредитной политике. А интерес к золоту, что всегда считалось безопасным активом, снижается после победы Дональда Трампа и ожиданий в повышении процентных ставок в США.
«Повышение процентных ставок ФРС США, вероятно, отпугивает инвесторов развивающихся рынков, особенно в Китае, для которых биткоин применим в качестве убежища от падающих валют. Криптовалюта уже прошла уровень $800, сильную точку сопротивления, и теперь биткоин приближается к психологически-важной цифре $1000, и ее достижение кажется все более возможным», — заявил Томас Глюксман, сотрудник гонконгской биржи Gatecoin Ltd.
Интересно, что общая стоимость всех находящихся в обращении биткоинов уже превышает рекордные 14 млрд долларов.
А многие эксперты связывают рост биткоина с падением курса юаня, что потерял в цене более 7% в 2016 году.
По данным издания Reuters, большая часть биткоинов реализуется на торгах в Китае, поэтому увеличение спроса на биткоин в Китае значительно влияет на его курс на биржах. Тем не менее цифровая валюта еще далека до максимума, который она достигла в конце 2013 года, в то время, как один биткоин стоил 1163 долларов...
«Если эта тенденция будет продолжаться, то биткоин станет одной из самый безопасных инвестиций - если учесть то, что ничто не вечно и все глобальные нормы имеют свойства постепенно распадаться», — заявил основатель сайта по анализу криптовалют Cryptocompare, Чарльз Хайтер.
Что думаете о вышеизложенном, друзья? Покупать или продавать биткоины? Жду ваших отзывов!
Re: Курс биткоина превысил $900 на фоне геополитических рисков
Что-то мне кажется больше способствует росту все-таки активная борьба с кешем и незаконным оборотом наличности. В битках все это можно спрятать. Правда не уверен, что многие из этих людей знают или доверяют такому виду валюты.
Re: Курс биткоина превысил $900 на фоне геополитических рисков
Цитата:
Сообщение от blackvovik
Правда не уверен, что многие из этих людей знают или доверяют такому виду валюты.
пока это идет как снежный ком - чем быстрее растет стоимость биткоина, тем больше о нем говорят и больше людей узнают о нем, чем больше людей обращают на него внимание, тем больше новых потенциальных покупателей его
Re: Самый большой скачек с июня! Биткоин превысил $900 на фоне геополитических рисков
Я вот пару месяцев назад не верил в это, особенно когда читал много аналитики что китайцы скупают много биткоинов в качестве инвестиций. Но был не прав и народ поимел хороший профит даже зайдя в биткоин по 700
Re: Самый большой скачек с июня! Биткоин превысил $900 на фоне геополитических рисков
Цитата:
Сообщение от zlobikus
Я вот пару месяцев назад не верил в это, особенно когда читал много аналитики что китайцы скупают много биткоинов в качестве инвестиций. Но был не прав и народ поимел хороший профит даже зайдя в биткоин по 700
Ну сложно сказать что такой исход был совсем уж невероятен, шансы на рост были, другое дело, что люди которые покупают биткоин в надежде на рост, пролетают часто...