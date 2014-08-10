Prosvetlenniy



Имя: Максим Пол: Мужской Адрес: Одесская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.01.2016 Сообщений: 2,528 Благодарностей: 985 Записей в блоге: 7 КП: 0.372

Самый большой скачек с июня! Биткоин превысил $900 на фоне геополитических рисков!

Доброго времени, друзья!



Еще одна новость от меня, что посвящена самой популярной криптовалюте в мире. И дело здесь в том, что биткоин продемонстрировал самый стремительный скачок с июня - на фоне роста геополитических рисков, что повышают спрос на альтернативные активы.



На этой неделе курс криптовалюты показала рост на 15%, и превзошел отметку $900, как сообщает Bloomberg. Подобные высокие показатели в последний раз были зафиксированы в январе 2014 года, когда биткоин достиг стоимости $1137 за штуку. Интересно, что с начала 2016-го рост криптовалюты составил 107%, что сделало биткоин самой выгодной инвестицией среди всех основных валют, фондовых индексов и сырьевых товаров.



По состоянию на 17 00 МСК 23.12.2016 биткоин торговался на уровне $902,23. Как объясняют экономисты - текущий рост криптовалюты произошел из-за геополитических рисков (в последнее время биткоин является стабильно растущим защитным активом). Считается, что спрос вырос на этой недели по причине убийства российского посла в Турции и терактов в Берлине.



Более того, в связи с искусственными ослаблениями юаня максимальный спрос на биткоин исходит из Китая.



«Теракты в Европе приводят к росту спроса на защитные активы на рынках капитала. Эта глобальная нестабильность приводит к тому, что средства перенаправляются на рынки биткоинов», — отмечает аналитик китайской биткоин-биржи Huobi.



Отсюда следует, что Bitcoin набирает большую популярность среди инвесторов, как альтернативная инвестиция, так как является менее подвластным влиянию постановлений правительства и изменениям в денежно-кредитной политике. А интерес к золоту, что всегда считалось безопасным активом, снижается после победы Дональда Трампа и ожиданий в повышении процентных ставок в США.



«Повышение процентных ставок ФРС США, вероятно, отпугивает инвесторов развивающихся рынков, особенно в Китае, для которых биткоин применим в качестве убежища от падающих валют. Криптовалюта уже прошла уровень $800, сильную точку сопротивления, и теперь биткоин приближается к психологически-важной цифре $1000, и ее достижение кажется все более возможным», — заявил Томас Глюксман, сотрудник гонконгской биржи Gatecoin Ltd.



Интересно, что общая стоимость всех находящихся в обращении биткоинов уже превышает рекордные 14 млрд долларов.



А многие эксперты связывают рост биткоина с падением курса юаня, что потерял в цене более 7% в 2016 году.



По данным издания Reuters, большая часть биткоинов реализуется на торгах в Китае, поэтому увеличение спроса на биткоин в Китае значительно влияет на его курс на биржах. Тем не менее цифровая валюта еще далека до максимума, который она достигла в конце 2013 года, в то время, как один биткоин стоил 1163 долларов...



«Если эта тенденция будет продолжаться, то биткоин станет одной из самый безопасных инвестиций - если учесть то, что ничто не вечно и все глобальные нормы имеют свойства постепенно распадаться», — заявил основатель сайта по анализу криптовалют Cryptocompare, Чарльз Хайтер.



Что думаете о вышеизложенном, друзья? Покупать или продавать биткоины? Жду ваших отзывов!



Специально для mmgp.ru

Автор Котенко Максим Доброго времени, друзья!Еще одна новость от меня, что посвящена самой популярной криптовалюте в мире. И дело здесь в том, что биткоин продемонстрировал самый стремительный скачок с июня - на фоне роста геополитических рисков, что повышают спрос на альтернативные активы.На этой неделе курс криптовалюты показала рост на 15%, и превзошел отметку $900, как сообщает Bloomberg. Подобные высокие показатели в последний раз были зафиксированы в январе 2014 года, когда биткоин достиг стоимости $1137 за штуку. Интересно, что с начала 2016-го рост криптовалюты составил 107%, что сделало биткоин самой выгодной инвестицией среди всех основных валют, фондовых индексов и сырьевых товаров.По состоянию на 17 00 МСК 23.12.2016 биткоин торговался на уровне $902,23. Как объясняют экономисты - текущий рост криптовалюты произошел из-за геополитических рисков (в последнее время биткоин является стабильно растущим защитным активом). Считается, что спрос вырос на этой недели по причине убийства российского посла в Турции и терактов в Берлине.Более того, в связи с искусственными ослаблениями юаня максимальный спрос на биткоин исходит из Китая., — отмечает аналитик китайской биткоин-биржи Huobi.Отсюда следует, что Bitcoin набирает большую популярность среди инвесторов, как альтернативная инвестиция, так как является менее подвластным влиянию постановлений правительства и изменениям в денежно-кредитной политике. А интерес к золоту, что всегда считалось безопасным активом, снижается после победы Дональда Трампа и ожиданий в повышении процентных ставок в США., — заявил Томас Глюксман, сотрудник гонконгской биржи Gatecoin Ltd.А многие эксперты связывают рост биткоина с падением курса юаня, что потерял в цене более 7% в 2016 году.По данным издания Reuters, большая часть биткоинов реализуется на торгах в Китае, поэтому увеличение спроса на биткоин в Китае значительно влияет на его курс на биржах. Тем не менее цифровая валюта еще далека до максимума, который она достигла в конце 2013 года, в то время, как один биткоин стоил 1163 долларов..., — заявил основатель сайта по анализу криптовалют Cryptocompare, Чарльз Хайтер.

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