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Самый большой скачек с июня! Биткоин превысил $900 на фоне геополитических рисков!

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Старый Сегодня, 12:06
#1
Премиум
 
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Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,528
Благодарностей: 985
Записей в блоге: 7
КП: 0.372
Самый большой скачек с июня! Биткоин превысил $900 на фоне геополитических рисков!

Доброго времени, друзья!

Еще одна новость от меня, что посвящена самой популярной криптовалюте в мире. И дело здесь в том, что биткоин продемонстрировал самый стремительный скачок с июня - на фоне роста геополитических рисков, что повышают спрос на альтернативные активы.

На этой неделе курс криптовалюты показала рост на 15%, и превзошел отметку $900, как сообщает Bloomberg. Подобные высокие показатели в последний раз были зафиксированы в январе 2014 года, когда биткоин достиг стоимости $1137 за штуку. Интересно, что с начала 2016-го рост криптовалюты составил 107%, что сделало биткоин самой выгодной инвестицией среди всех основных валют, фондовых индексов и сырьевых товаров.

По состоянию на 17 00 МСК 23.12.2016 биткоин торговался на уровне $902,23. Как объясняют экономисты - текущий рост криптовалюты произошел из-за геополитических рисков (в последнее время биткоин является стабильно растущим защитным активом). Считается, что спрос вырос на этой недели по причине убийства российского посла в Турции и терактов в Берлине.

Более того, в связи с искусственными ослаблениями юаня максимальный спрос на биткоин исходит из Китая.

«Теракты в Европе приводят к росту спроса на защитные активы на рынках капитала. Эта глобальная нестабильность приводит к тому, что средства перенаправляются на рынки биткоинов», — отмечает аналитик китайской биткоин-биржи Huobi.

Отсюда следует, что Bitcoin набирает большую популярность среди инвесторов, как альтернативная инвестиция, так как является менее подвластным влиянию постановлений правительства и изменениям в денежно-кредитной политике. А интерес к золоту, что всегда считалось безопасным активом, снижается после победы Дональда Трампа и ожиданий в повышении процентных ставок в США.

«Повышение процентных ставок ФРС США, вероятно, отпугивает инвесторов развивающихся рынков, особенно в Китае, для которых биткоин применим в качестве убежища от падающих валют. Криптовалюта уже прошла уровень $800, сильную точку сопротивления, и теперь биткоин приближается к психологически-важной цифре $1000, и ее достижение кажется все более возможным», — заявил Томас Глюксман, сотрудник гонконгской биржи Gatecoin Ltd.

Интересно, что общая стоимость всех находящихся в обращении биткоинов уже превышает рекордные 14 млрд долларов.

А многие эксперты связывают рост биткоина с падением курса юаня, что потерял в цене более 7% в 2016 году.

По данным издания Reuters, большая часть биткоинов реализуется на торгах в Китае, поэтому увеличение спроса на биткоин в Китае значительно влияет на его курс на биржах. Тем не менее цифровая валюта еще далека до максимума, который она достигла в конце 2013 года, в то время, как один биткоин стоил 1163 долларов...

«Если эта тенденция будет продолжаться, то биткоин станет одной из самый безопасных инвестиций - если учесть то, что ничто не вечно и все глобальные нормы имеют свойства постепенно распадаться», — заявил основатель сайта по анализу криптовалют Cryptocompare, Чарльз Хайтер.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Покупать или продавать биткоины? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 12:56.
Prosvetlenniy вне форума  
Старый Сегодня, 12:15
#2
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 2,807
Благодарностей: 349
КП: 0.063
Re: Курс биткоина превысил $900 на фоне геополитических рисков
Что-то мне кажется больше способствует росту все-таки активная борьба с кешем и незаконным оборотом наличности. В битках все это можно спрятать. Правда не уверен, что многие из этих людей знают или доверяют такому виду валюты.
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blackvovik вне форума  
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Старый Сегодня, 12:47
#3
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,007
Благодарностей: 162
КП: 0.123
Re: Курс биткоина превысил $900 на фоне геополитических рисков
Цитата:
Сообщение от blackvovik Посмотреть сообщение
Правда не уверен, что многие из этих людей знают или доверяют такому виду валюты.
пока это идет как снежный ком - чем быстрее растет стоимость биткоина, тем больше о нем говорят и больше людей узнают о нем, чем больше людей обращают на него внимание, тем больше новых потенциальных покупателей его
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Старый Сегодня, 12:59
#4
Любитель
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 897
Благодарностей: 29
КП: 0.082
Re: Самый большой скачек с июня! Биткоин превысил $900 на фоне геополитических рисков
Скачок оправдан, так как сейчас инверторы стараются найти активы надежные чем валюта. А тут еще рост, который идет уже целый год, явно ведь, что хочет пробить исторический пик.
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Zycyjl на форуме  
Старый Сегодня, 13:38
#5
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 984
Благодарностей: 57
КП: 0.038
Re: Самый большой скачек с июня! Биткоин превысил $900 на фоне геополитических рисков
Вот даже не знаешь, когда биткоин снова вырастет и достигнет своего пика, а когда просто возьмет и лопнет весь этот мыльный пузырь.
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Адрон вне форума  
Старый Сегодня, 14:50
#6
Специалист
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 10.08.2014
Сообщений: 1,057
Благодарностей: 109
КП: 0.056
Re: Самый большой скачек с июня! Биткоин превысил $900 на фоне геополитических рисков
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
На этой неделе курс криптовалюты показала рост на 15%, и превзошел отметку $900,
Давно пора чтобы курс перевалил за 1000 дол. США, ведь столько экспертов уже предсказывали что к новому 2017 году будет значительный рост
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Иван Притула на форуме  
Старый Сегодня, 14:50
#7
Любитель
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 3,164
Благодарностей: 198
КП: 0.086
Re: Самый большой скачек с июня! Биткоин превысил $900 на фоне геополитических рисков
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
Самый большой скачек с июня! Биткоин превысил $900 на фоне геополитических рисков!
Весьма приятная, на мой взгляд, новость! Как долго такая цена будет и держаться и будет ли повышение - эти вопросы, я думаю, многие себе задают!)
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Kirill Tereshchenko вне форума  
Старый Сегодня, 15:08
#8
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 03.10.2015
Сообщений: 1,836
Благодарностей: 111
КП: 0.061
Re: Самый большой скачек с июня! Биткоин превысил $900 на фоне геополитических рисков
Я вот пару месяцев назад не верил в это, особенно когда читал много аналитики что китайцы скупают много биткоинов в качестве инвестиций. Но был не прав и народ поимел хороший профит даже зайдя в биткоин по 700
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zlobikus на форуме  
Старый Сегодня, 15:31
#9
Профессионал
 
Имя: Мистер Позитив
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 3,851
Благодарностей: 438
КП: 0.078
Re: Самый большой скачек с июня! Биткоин превысил $900 на фоне геополитических рисков
Цитата:
Сообщение от zlobikus Посмотреть сообщение
даже зайдя
598 по такой цене заскочил, пока еще держу. Потиху продавая незначительные суммы чтобы выйти в безубыток. Остаток оставляю на профит или незначительный профит) Хотя сам и не ожидал что так будет.
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gandler на форуме  
Старый Сегодня, 15:55
#10
Премиум
 
Аватар ktulhuF
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 9,600
Благодарностей: 497
КП: 0.118
Re: Самый большой скачек с июня! Биткоин превысил $900 на фоне геополитических рисков
Цитата:
Сообщение от zlobikus Посмотреть сообщение
Я вот пару месяцев назад не верил в это, особенно когда читал много аналитики что китайцы скупают много биткоинов в качестве инвестиций. Но был не прав и народ поимел хороший профит даже зайдя в биткоин по 700
Ну сложно сказать что такой исход был совсем уж невероятен, шансы на рост были, другое дело, что люди которые покупают биткоин в надежде на рост, пролетают часто...
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ktulhuF на форуме  
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