Сервис розничных магазинов поможет ветеранам войны открыть собственный бизнес. Для этого компания представила свою новую программу, предназначенную для оказания помощи ветеранам войны в открытии собственного дела.
Данная компания располагается в Лас-Вегасе штата Невада.
В прошлом веке ветераны второй мировой войны владели или управляли бизнесом и их количество составляло ошеломляющие 49,7% от общего количества предпринимателей. Сегодня же эта цифра критически мала и составляет всего 5%.
Генеральный директор компании Сервис розничных магазинов считает данную статистику неприемлемой.
В настоящее время около 200 000 ветеранов войны в год возвращается к гражданской жизни. Компания же хочет упростить процесс их адаптации к жизни и предпринимательству, помогая им на каждом шагу ведения бизнеса.
По мнению директора по продажам компании, самые частые причины того, что бывшие военные не могут адаптироваться и начать собственное дело из-за страха неудачи, неизвестности, отсутствия опыта в переговорах, недостатка капитала, страха конкуренции и т.д.
Данная программа получила название "Сапоги для Босса"
. Она помогает ветеранам от самых азов ведения бизнеса до конца, обеспечивая постоянную поддержку на протяжении всего срока действия магазина. Программа включает 7 видов услуг: такие как, например, поиск кредиторов, грантовые программы, а также компания предоставляет скидки, экономя ветераном тысячи долларов. Таким образом, программа проводит ветерана войны по 7 шагам создания собственного бизнеса.
Переведено специально для MMGP.ru