Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,354 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сервис розничных магазинов поможет ветеранам войны открыть собственный бизнес

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:38
#1
Форекс-блогер
 
Аватар sunmistik
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,686
Благодарностей: 216
Записей в FX-блоге: 920
Подписок: 5
КП: 0.121
Сервис розничных магазинов поможет ветеранам войны открыть собственный бизнес
Сервис розничных магазинов поможет ветеранам войны открыть собственный бизнес. Для этого компания представила свою новую программу, предназначенную для оказания помощи ветеранам войны в открытии собственного дела. Данная компания располагается в Лас-Вегасе штата Невада.






В прошлом веке ветераны второй мировой войны владели или управляли бизнесом и их количество составляло ошеломляющие 49,7% от общего количества предпринимателей. Сегодня же эта цифра критически мала и составляет всего 5%. Генеральный директор компании Сервис розничных магазинов считает данную статистику неприемлемой.

В настоящее время около 200 000 ветеранов войны в год возвращается к гражданской жизни. Компания же хочет упростить процесс их адаптации к жизни и предпринимательству, помогая им на каждом шагу ведения бизнеса.

По мнению директора по продажам компании, самые частые причины того, что бывшие военные не могут адаптироваться и начать собственное дело из-за страха неудачи, неизвестности, отсутствия опыта в переговорах, недостатка капитала, страха конкуренции и т.д.

Данная программа получила название "Сапоги для Босса". Она помогает ветеранам от самых азов ведения бизнеса до конца, обеспечивая постоянную поддержку на протяжении всего срока действия магазина. Программа включает 7 видов услуг: такие как, например, поиск кредиторов, грантовые программы, а также компания предоставляет скидки, экономя ветераном тысячи долларов. Таким образом, программа проводит ветерана войны по 7 шагам создания собственного бизнеса.




Переведено специально для MMGP.ru
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

Блог о том, как не потерять свои финансовые средства и себя. У меня можно проконсультироваться, где благоприятней лично вам ставить кровать на 2017-й год, чтобы сгладить негативные влияния
sunmistik вне форума  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый Сегодня, 17:28
#2
Интересующийся
 
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.12.2009
Сообщений: 14
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Сервис розничных магазинов поможет ветеранам войны открыть собственный бизнес
Не будет войн и не будет ветеранов с их проблемами, а то получается создается проблема, потом идет решение путем войны для получения прибылей тех же военных компаний, а потом надо решать проблемы самых военных. И как все упрощается если из всей этой цепочки убрать войну.
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций
Mahnovec вне форума  
Старый Сегодня, 17:31
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 594
Благодарностей: 63
КП: 0.110
Re: Сервис розничных магазинов поможет ветеранам войны открыть собственный бизнес
Ветераны второй мировой? Неужели среди них еще есть кто-то, кому охота заниматься бизнесом? Уж возраст-то такой критический. Ну если есть, то слава богу.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Mahnovec Посмотреть сообщение
Не будет войн и не будет ветеранов с их проблемами, а то получается создается проблема, потом идет решение путем войны для получения прибылей тех же военных компаний, а потом надо решать проблемы самых военных. И как все упрощается если из всей этой цепочки убрать войну.
Войну не получится убрать из цепочки, так как это естественное явление. Живые существа не могут не воевать. Война идет постоянно на любом уровне жизни.
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

Последний раз редактировалось Лийя Эрис; Сегодня в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
Лийя Эрис вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как открыть свой, собственный, букс? sorrs Свой интернет бизнес: общий форум 23 12.12.2016 15:14
Alibaba поможет 1 миллиону подростков запустить свой собственный онлайн-бизнес CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 10 24.05.2016 16:21
бразцы для розничных магазинов (прод. питания) – canyonglutenfree.com ккроха666 Халява 32 04.09.2015 12:18
«ИнтехБанк» вместе с Faktura.ru запустил сервис ДБО для розничных клиентов VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 0 30.08.2014 13:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар IceBerg
foxiver - foxiver.com
От IceBerg в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dengov
Выручка топ-20 самых прибыльных футбольных клубов мира выросла на 8% до €6,6 млрд
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Ray'D
Regal Fund Diversified, Inc. - www.regalfund.com
От Ray'D в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
bullishventures - bullishventures.com
От Seanclub в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Irinika
mobrabus.com - реклама и инвестиции
От Irinika в разделе «Прочие виды заработка»
Аватара нет
Подскажите систему для получения средств в EUR с выводом на prepaid card
От CarolineS в разделе «Другие платежки»
.     
Пользователей
396,354
Тем
444,834
Сообщений
10,801,010

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube