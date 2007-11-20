Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 18:35
Сегодня, 05:53
#
1
Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 6,329
Благодарностей: 1,531
Advplaza - Advplaza.biz
Я не Админ/Владелец проекта!!!
Новый фаст проект,старт- Dec 23, 2016
https://advplaza.biz
Цитата:
Наша программа предназначена для людей , желающих достичь их финансовой свободы , но не могут этого сделать, потому что они не финансовые эксперты.
advplaza.biz является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
инвестиционный план
Цитата:
2.2% Daily for 20 Days (principal return)
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $800.00 2.20
Цитата:
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PerfectMoney, Bitcoin
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$10
Реф. программа:
up to 5%
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- SSL Comodo
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Цитата:
The amount of 101 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4888473->U13674896. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to advplaza.biz User PBHYIPSINFO.. Date: 00:28 24.12.16. Batch: 158024876.
Сегодня, 07:11
#
2
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.09.2016
Сообщений: 462
Благодарностей: 43
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Очередной партизанчик, или же баблосборник на подарочки админу. Посмотрим после праздников
Сегодня, 07:33
#
3
Любитель
Пол: Мужской
Возраст: 33
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 506
Благодарностей: 78
Re: Advplaza - Advplaza.biz
посмотрим как работать будет...
__________________
Инвестирую через
MONHYIP-лучший рефбек
Сегодня, 08:34
#
4
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 10,898
Благодарностей: 6,261
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Цитата:
Сообщение от
leenguyen01
Реф. программа:up to
5%
не похож на партизанчика,
предновогодний закидон обеспечен
Сегодня, 10:12
#
5
Мастер
Имя:
Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 3,100
Благодарностей: 1,344
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Партизанчик перед НГ и с такими планами...
Вернемся к нему после праздников
Сегодня, 11:10
#
6
Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 5,244
Благодарностей: 3,006
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Как раз первый вывод депов после праздников, если таковые будут
Сегодня, 11:32
#
7
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.06.2016
Сообщений: 75
Благодарностей: 4
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Registrar NAMECHEAP, INC.
Updated 2016-12-20
Expire 2021-12-20
NS NS13.KODDOS.COM NS14.KODDOS.COM
Сегодня, 13:02
#
8
Мастер
Имя:
Rishar
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 2,402
Благодарностей: 1,016
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Цитата:
Сообщение от
leenguyen01
Plan 1 $10.00 - $800.00 2.20
То что только один план и он ограничен - внушает хоть немного надеджы, что после НГ переоденится
Сегодня, 13:15
#
9
INS-MONEY.NET
Имя:
Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,168
Благодарностей: 12,814
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Цитата:
Сообщение от
leenguyen01
2.2% Daily for 20 Days (principal return)
если ежедневные выплаты то фаст
рефка от 110 уже 5% сразу - что-то мне подсказывает ...
Сегодня, 13:25
#
10
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 2,017
Благодарностей: 983
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Завышенная рефка у партизана не располагает к депу. Думаю рассчитано завлечь побольше тестеров
Сегодня, 13:34
#
11
Мастер
Имя:
Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,550
Благодарностей: 4,439
Re: Advplaza - Advplaza.biz
ох уж эти плазы
Сегодня, 13:55
#
12
Профессионал
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 8,272
Благодарностей: 5,360
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Бабласбор а не Парт, но пока добавлю в закладки до 8 марта, а там видно будет, А до этого времени не хай покормит моников и посидит на голодном пайке!
Сегодня, 14:43
#
13
Топ Мастер
Имя:
Леди Pozitive
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 13,098
Благодарностей: 25,360
награды
Какой щедрый партизан
Тут я пока на заборе
Сегодня, 16:32
#
14
Топ Мастер
Имя:
Ваган
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: ARM
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 22,773
Благодарностей: 5,382
награды
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Перенесли в фасты,ну ну понаблюдаем тут...
Сегодня, 17:25
#
15
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: в реальности
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 19,645
Благодарностей: 11,074
награды
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Хитрожопый админ тут, судя по всему.
Даже на превью не напрягся написать легенду.
Не вызвал интереса даже для "на заборе посмотреть".
Имхо, товарищи, исключительно имхо.
Сегодня, 17:36
#
16
Специалист
Имя:
KENT
Пол: Мужской
Адрес: Rio de Janeiro
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 658
Благодарностей: 589
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Advplaza- я так понимаю что то связано с платёжкой Advanced Cash. А вот даже не прикрутил её админ .
__________________
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Сегодня, 17:48
#
17
Топ Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,887
Благодарностей: 3,557
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Цитата:
Сообщение от
serg125
Advplaza- я так понимаю что то связано с платёжкой Advanced Cash. А вот даже не прикрутил её админ .
странная какая то у вас получилась ассоциация )
можно большое кол-во привести слов с начальными Adv...)
Сегодня, 18:14
#
18
Профессионал
Имя:
Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 4,963
Благодарностей: 2,434
Re: Advplaza - Advplaza.biz
serg125
, да будет вам известно вышеупомянутая ЭПС не имеет прав монополии на слово "advanced", которое кстати с английского можно перевести как "передовой, продвинутый, прогрессивный". Обычное самостоятельное слово со своим значением.
Относительно перспектив данного партизана сложно что-то сказать на данном этапе, но мне кажется что здесь вполне может выйти что-то стоящее.. Будем наблюдать.
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Сегодня, 18:35