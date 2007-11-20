Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,354 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Advplaza - Advplaza.biz

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:53
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 6,329
Благодарностей: 1,531
КП: 0.000
Advplaza - Advplaza.biz
Я не Админ/Владелец проекта!!!

Новый фаст проект,старт- Dec 23, 2016

https://advplaza.biz

Цитата:
Наша программа предназначена для людей , желающих достичь их финансовой свободы , но не могут этого сделать, потому что они не финансовые эксперты.
advplaza.biz является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
инвестиционный план
Цитата:
2.2% Daily for 20 Days (principal return)
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $800.00 2.20
Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
advplaza.biz - Licensed
защищенный KODDOS

Принимает:PerfectMoney, Bitcoin

Ручной вывод

Минималка: $10

Реф. программа:up to 5%

SSL сертификат от- SSL Comodo

Просмотреть и зарегистрироваться

Мой вклад
Цитата:
The amount of 101 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4888473->U13674896. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to advplaza.biz User PBHYIPSINFO.. Date: 00:28 24.12.16. Batch: 158024876.
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций


Посетите мой сайт - http://pbhyips.info/
leenguyen01 на форуме  
Старый Сегодня, 07:11
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.09.2016
Сообщений: 462
Благодарностей: 43
КП: 0.127
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Очередной партизанчик, или же баблосборник на подарочки админу. Посмотрим после праздников
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций
GoDaddy вне форума  
Старый Сегодня, 07:33
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 33
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 506
Благодарностей: 78
КП: 0.074
Re: Advplaza - Advplaza.biz
посмотрим как работать будет...
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
barambyen на форуме  
Старый Сегодня, 08:34
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 10,898
Благодарностей: 6,261
КП: 0.679
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Цитата:
Сообщение от leenguyen01 Посмотреть сообщение
Реф. программа:up to 5%
не похож на партизанчика,

предновогодний закидон обеспечен
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе ~ Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
H-SCRIPT-профессиональный ХАЙП скрипт. На рынке больше 3-х лет
HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000% - HyipClub.Club
serkis на форуме  
Старый Сегодня, 10:12
#5
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 3,100
Благодарностей: 1,344
КП: 0.171
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Партизанчик перед НГ и с такими планами... Вернемся к нему после праздников
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе.Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!).BisuPro.com - ежедневная раздача бонусов. Инвестирую с MONHYIP - лучший рефбек
Rbk7 вне форума  
Старый Сегодня, 11:10
#6
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 5,244
Благодарностей: 3,006
КП: 0.455
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Как раз первый вывод депов после праздников, если таковые будут
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

GQ MONITOR возврат потерь в хайпах RCB от 110%|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
FAIRMONITOR УНИКАЛЬНЫЙ БАНК-МОНИТОРИНГ-На сумму RCB+10% ежемесячно+бонусы
Обезопась свои деньги Royal Fund | С ним зарабатывают HyipManager
Prext вне форума  
Старый Сегодня, 11:32
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.06.2016
Сообщений: 75
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Registrar NAMECHEAP, INC.
Updated 2016-12-20
Expire 2021-12-20
NS NS13.KODDOS.COM NS14.KODDOS.COM
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций
advmonitornet вне форума  
Старый Сегодня, 13:02
#8
Мастер
 
Имя: Rishar
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 2,402
Благодарностей: 1,016
КП: 0.706
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Цитата:
Сообщение от leenguyen01 Посмотреть сообщение
Plan 1 $10.00 - $800.00 2.20
То что только один план и он ограничен - внушает хоть немного надеджы, что после НГ переоденится
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

Всегда в плюсе - 2 год доходного Марафона | Создан резервный фонд | Royal Fund
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек | Куда инвестируют лучшие хайп блогеры
Flashback на форуме  
Старый Сегодня, 13:15
#9
INS-MONEY.NET
Премиум
 
Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,168
Благодарностей: 12,814
КП: 0.320
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Цитата:
Сообщение от leenguyen01 Посмотреть сообщение
2.2% Daily for 20 Days (principal return)
если ежедневные выплаты то фаст
рефка от 110 уже 5% сразу - что-то мне подсказывает ...
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

***Играю на бинарных опционах и делаю до 200% в день. Обучение на блоге***
Как заработать новичку- лучший материал в интернете!
Все проекты, в которые я вкладываю! - Рефбек в полном объеме 100%
Мой личный блог по заработку: лучшие хайпы, обучение, конкурсы и т.д. - InS-money.com
Volk111 вне форума  
Старый Сегодня, 13:25
#10
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 2,017
Благодарностей: 983
КП: 0.000
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Завышенная рефка у партизана не располагает к депу. Думаю рассчитано завлечь побольше тестеров
ronaldo7 на форуме  
Старый Сегодня, 13:34
#11
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,550
Благодарностей: 4,439
КП: 0.005
Re: Advplaza - Advplaza.biz
ох уж эти плазы
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

Защитим ваш вклад Royal Fund | Честный блог - без листингов 2 года успеха
NEWHYIP-качественные обзоры, лучший RCB в сети|Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
TRAPPER-INVEST.COM-Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
HDS вне форума  
Старый Сегодня, 13:55
#12
Профессионал
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 8,272
Благодарностей: 5,360
КП: 0.388
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Бабласбор а не Парт, но пока добавлю в закладки до 8 марта, а там видно будет, А до этого времени не хай покормит моников и посидит на голодном пайке!
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

Лучший проект осени и зимы
Musya Rich вне форума  
Старый Сегодня, 14:43
#13
Sou
Топ Мастер
 
Имя: Леди Pozitive
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 13,098
Благодарностей: 25,360
КП: 0.132

награды Волшебный горшочек 
Какой щедрый партизан Тут я пока на заборе

__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

ИНВЕСТИРУЮ через GQ Blog Monitor (RCB от 110%) | Инвестирую через MONHYIP | Hyip-cruiser.com - Рефбэк до 5000%, бонусы, страховки | Марафон 2000$ в мес - работает! | Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!) | Свободное место! Ваши предложения в личку!
Sou на форуме  
Старый Сегодня, 16:32
#14
Топ Мастер
 
Имя: Ваган
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: ARM
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 22,773
Благодарностей: 5,382
КП: 0.287

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Перенесли в фасты,ну ну понаблюдаем тут...
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

Angel-monitor.com - Возврат рефских до 3333% //Наш Блог)
-Место под рекламу(писать в личку)-
Новое слово в инвестировании! Доход до 200% на бинарных опционах!
Angel-monitor на форуме  
Старый Сегодня, 17:25
#15
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: в реальности
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 19,645
Благодарностей: 11,074
КП: 0.519

награды Нострадамус 
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Хитрожопый админ тут, судя по всему.
Даже на превью не напрягся написать легенду.
Не вызвал интереса даже для "на заборе посмотреть".
Имхо, товарищи, исключительно имхо.
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

Мой вклад защищает Royal Fund | Марафон 3.0 Цель 25000 за годtrapper- invest.com –Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
cotzp вне форума  
Старый Сегодня, 17:36
#16
Специалист
 
Имя: KENT
Пол: Мужской
Адрес: Rio de Janeiro
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 658
Благодарностей: 589
КП: 0.089
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Advplaza- я так понимаю что то связано с платёжкой Advanced Cash. А вот даже не прикрутил её админ .
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

NEWHYIP - лучший %RCB. Блог и монитор. Только объективная оценка!
serg125 вне форума  
Старый Сегодня, 17:48
#17
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,887
Благодарностей: 3,557
КП: 0.132
Re: Advplaza - Advplaza.biz
Цитата:
Сообщение от serg125 Посмотреть сообщение
Advplaza- я так понимаю что то связано с платёжкой Advanced Cash. А вот даже не прикрутил её админ .
странная какая то у вас получилась ассоциация )
можно большое кол-во привести слов с начальными Adv...)
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

RAINBOW -IC - возможно рождение будущего Гиганта - БУДЬ В ПЕРВЫХ РЯДАХ !

ПРОЙДИ ВЕСЬ ПУТЬ ОТ БОМЖА ДО МИЛЛИОНЕРА !
OkMonday на форуме  
Старый Сегодня, 18:14
#18
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 4,963
Благодарностей: 2,434
КП: 0.343
Re: Advplaza - Advplaza.biz
serg125, да будет вам известно вышеупомянутая ЭПС не имеет прав монополии на слово "advanced", которое кстати с английского можно перевести как "передовой, продвинутый, прогрессивный". Обычное самостоятельное слово со своим значением.

Относительно перспектив данного партизана сложно что-то сказать на данном этапе, но мне кажется что здесь вполне может выйти что-то стоящее.. Будем наблюдать.
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000% - HyipClub.Club
Conqueror-V на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kobilnyk
Крыму отдадут во владение газопровод
От kobilnyk в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Ирина Ичто
5957370.blogspot.ru - инвестиционная биржа
От Ирина Ичто в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Gouldsinvest - gouldsinvest.com
От Barhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар spark
highlyprofit - highlyprofit.com
От spark в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар svn1975
Крым хотят превратить в оффшор
От svn1975 в разделе «Политика и экономика»
Аватар Влад555
В мире появится новая криптовалюта, подкрепленная реальными деньгами
От Влад555 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
396,354
Тем
444,834
Сообщений
10,800,998

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube