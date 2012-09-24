Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 18:35
Сегодня, 05:00
#
1
Специалист
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2015
Сообщений: 533
Благодарностей: 340
optimalprofit.biz
Легенда:
Цитата:
Оптимальная прибыль является активом-управление инвестиционной программой, которая предоставляет премьер ассортимент продукции для институциональных и индивидуальных инвесторов. Компания ориентирована на фондовом рынке, валютном (Forex), золото, облигации, имущества и иных активов инфраструктуры. Наша компания была основана в 2015 году и в настоящее время мы находимся в положении, когда мы с гордостью служить растущей международной клиентской базы из Европы, Азии, Ближнего Востока, Америки и Африки. .
Инвестиционные планы:
115% через 1 день
$ 10 - $ 300 104%
$ 301 - $ 1000 106%
$ 1001 - $ 3000 108%
$ 3001 - $ 10000 115%
150% через 3 дня
$ 10 - $ 300 115%
$ 301 - $ 1000 125%
$ 1001 - $ 3000 130%
$ 3001 - $ 10000 150%
250% через 7 дней
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$ 10 - $ 300 145%
$ 301 - $ 1000 165%
$ 1001 - $ 3000 190%
$ 3001 - $ 10000 250%
450% через 15 дней
$ 10 - $ 300 220%
$ 301 - $ 1000 280%
$ 1001 - $ 3000 340%
$ 3001 - $ 10000 450%
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Advanced Cash and Bitcoin
Тип выплат:
ручные 24 часа
Реферальная система:
один уровень - 4%
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Цитата:
00:39 24.12.16 Transfer 158025112 U13020388
-10.05 Sent Payment 10.00 USD to account U13020388. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to optimalprofit.biz. User Pandav.
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Сегодня, 08:21
#
2
Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 7,149
Благодарностей: 4,304
Re: optimalprofit.biz
ничем не зацепил. мимо
Сегодня, 13:11
#
3
Мастер
Имя:
Rishar
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 2,402
Благодарностей: 1,016
Re: optimalprofit.biz
Цитата:
Сообщение от
BEHEMOT
ничем не зацепил. мимо
согласен, если и будут вклады, то только хитран и работы на 1 день.
Может по этому и не заморачивались
Сегодня, 13:19
#
4
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 2,017
Благодарностей: 983
Re: optimalprofit.biz
Ещё не известно вернёт ли тестовые депы, сейчас это у админов в порядке вещей
Сегодня, 13:28
#
5
Мастер
Имя:
Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,550
Благодарностей: 4,439
Re: optimalprofit.biz
ознакомился шлак шлаком
Сегодня, 13:50
#
6
Профессионал
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 8,272
Благодарностей: 5,360
Re: optimalprofit.biz
Так ему уже пару дней и админ со старта рисует стату, о какой вообще игре на выходных речь может идти!!! Чисто под елку соберет админка и отвалит
Сегодня, 17:28
#
7
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: в реальности
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 19,645
Благодарностей: 11,074
награды
Re: optimalprofit.biz
Цитата:
Сообщение от
BEHEMOT
ничем не зацепил
Не, как по мне - домен хороший.
В остальном - стандартно как бы, да.
Сегодня, 17:49
#
8
Топ Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,887
Благодарностей: 3,557
Re: optimalprofit.biz
деп
The amount of 20 USD has been withdrawn from your Perfect Money account.
Accounts: U3771846->U13020388. Memo: Shopping Cart Payment.
Deposit to optimalprofit.biz. User OkMonday.. Date: 14:03 24.12.16. Batch: 158069211
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Сегодня, 18:35