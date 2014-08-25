Есть ли замена ПриватБанку?



Речь о преимуществах для физлиц, которым нужен в банке обычный текущий/карточный счет. Можно ли купить валюту в интернет-банкинге? (При покупке безналичной валюты не взимается налог — А.С.) Во всех ли отделениях банка можно получить полный спектр услуг? Можно ли управлять своими счетами через интернет-банк? Какими сервисами можно воспользоваться в отделении без документов, но при наличии карты?



Так называемые «killer feature» — ключевые фишки ПриватБанка, которые дает клиентам только он, редакция отобрала на свое усмотрение. Чтобы узнать есть ли подобные предложения у других украинских банков, мы позвонили в колл-центры 10 финучреждений с наибольшим количеством активных карт – от Ощада до банка Креди Агриколь. Большинство банков тоже предлагают клиентам такие опции, но нередко это содержит в себе весомые оговорки.



Например, большие проблемы возникают даже с тем, чтобы прийти в любой офис банка в любом районе/городе Украины и выполнить там все необходимые операции. В этом смысле банки ограничивают своих клиентов, прикрепляя их к конкретным отделениям, вне которых можно получить только стандартный набор услуг.



В банке ПУМБ нужно каждый раз перед визитом в «чужое» отделение звонить в колл-центр. То же касается и клиентов Райффайзен Банка Аваль. В Укрэксимбанке придется подождать пока «неродное» отделение напишет «родному» письмо с запросом. А для того, чтобы перевестись на постоянное обслуживание с одного офиса УкрСиббанка в другой нужно сначала заплатить 5 гривен.



То же самое касается и обслуживания без документов. Приват допускает идентификацию клиента при наличии одной лишь карточки. Частичную лояльность в этом смысле демонстрирует УкрСоцбанк – там можно без документов пополнить счет (до 15 тыс.) или купить валюту. В остальные банки без паспорта и кода приходить нет смысла.



Но едва ли не главная проблема даже для банков из топ-10 по активным карточным счетам заключается в хорошем интернет-банкинге. У Укргазбанка с сентября 2015-го такого сервиса нет вообще, банк предлагает клиентам управлять своими счетами по смс. В Райффайзене интернет-банкинг работает не на всех браузерах, к тому же у него есть определенные требования к антивирусному ПО. А в банкингах Креди Агриколя и УкрСиббанка можно зарегистрироваться только через отделение (во втором случае – еще и через банкомат).



Покупка валюты в интернет-банкинге: только ПриватБанк.

Обслуживание в любом отделении: Ощадбанк, Альфа-банк, Укрсоцбанк, Сбербанк.

Управление вкладами и картами через и-банкинг: Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Альфа-Банк, ПУМБ, Укрсоцбанк, Укрэксимбанк, Сбербанк, Креди Агриколь.

Операции без документов: только ПриватБанк.



Подытожив результаты исследования журналистов, можно сказать, что полноценной замены ПриватБанку на украинском рынке пока что нет. А недавно проголосованные государственные гарантии всем вкладчиком — вне всякой конкуренции.



Андрей Светличный

По материалам Из-за национализации клиенты ПриватБанка невольно стали искать альтернативу. Финансовый портал «Минфин» решил выяснить есть ли в этом смысл и способен ли кто-то из украинских банков навязать конкуренцию Привату по качеству обслуживания и функционалу сервисов.Речь о преимуществах для физлиц, которым нужен в банке обычный текущий/карточный счет. Можно ли купить валюту в интернет-банкинге? (При покупке безналичной валюты не взимается налог — А.С.) Во всех ли отделениях банка можно получить полный спектр услуг? Можно ли управлять своими счетами через интернет-банк? Какими сервисами можно воспользоваться в отделении без документов, но при наличии карты?Так называемые «killer feature» — ключевые фишки ПриватБанка, которые дает клиентам только он, редакция отобрала на свое усмотрение. Чтобы узнать есть ли подобные предложения у других украинских банков, мы позвонили в колл-центры 10 финучреждений с наибольшим количеством активных карт – от Ощада до банка Креди Агриколь. Большинство банков тоже предлагают клиентам такие опции, но нередко это содержит в себе весомые оговорки.Например, большие проблемы возникают даже с тем, чтобы прийти в любой офис банка в любом районе/городе Украины и выполнить там все необходимые операции. В этом смысле банки ограничивают своих клиентов, прикрепляя их к конкретным отделениям, вне которых можно получить только стандартный набор услуг.В банке ПУМБ нужно каждый раз перед визитом в «чужое» отделение звонить в колл-центр. То же касается и клиентов Райффайзен Банка Аваль. В Укрэксимбанке придется подождать пока «неродное» отделение напишет «родному» письмо с запросом. А для того, чтобы перевестись на постоянное обслуживание с одного офиса УкрСиббанка в другой нужно сначала заплатить 5 гривен.То же самое касается и обслуживания без документов. Приват допускает идентификацию клиента при наличии одной лишь карточки. Частичную лояльность в этом смысле демонстрирует УкрСоцбанк – там можно без документов пополнить счет (до 15 тыс.) или купить валюту. В остальные банки без паспорта и кода приходить нет смысла.Но едва ли не главная проблема даже для банков из топ-10 по активным карточным счетам заключается в хорошем интернет-банкинге. У Укргазбанка с сентября 2015-го такого сервиса нет вообще, банк предлагает клиентам управлять своими счетами по смс. В Райффайзене интернет-банкинг работает не на всех браузерах, к тому же у него есть определенные требования к антивирусному ПО. А в банкингах Креди Агриколя и УкрСиббанка можно зарегистрироваться только через отделение (во втором случае – еще и через банкомат).: только ПриватБанк.: Ощадбанк, Альфа-банк, Укрсоцбанк, Сбербанк.: Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Альфа-Банк, ПУМБ, Укрсоцбанк, Укрэксимбанк, Сбербанк, Креди Агриколь.: только ПриватБанк.Подытожив результаты исследования журналистов, можно сказать, что полноценной замены ПриватБанку на украинском рынке пока что нет. А недавно проголосованные государственные гарантии всем вкладчиком — вне всякой конкуренции.Андрей СветличныйПо материалам http://minfin.com.ua/2016/12/22/25263015

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