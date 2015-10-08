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Инвест проект для переселенцев.

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Старый Сегодня, 02:14
#1
Интересующийся
 
Имя: Григорий
Пол: Мужской
Возраст: 51
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Инвест проект для переселенцев.
С целью получения прибыли или получения в собственность квартиры - дома. Объявляем возможность стать совладельцем предприятия, скоростного строительства элитного, но дешевле в два три раза жилья.
Сегодня в Украине масса людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в плане получения в собственность Дома или квартиры.
Для переселенцев специальное предложение.
Существующие компании, альянс, в который входит: Завод по производству строительных материалов, архитектурная группа, строительная компания, рекламное агенство и другие сферы, готовы предоставить строительства своих проектов.
Высокая скорость строительства. 5 ти этажного дома 3 - 4 месяца с ноля. Дома на 1 4 хозяина. 3 месяца.
Энергосберегающие - не требующие газа, твердотопливных котлов и т.д
Сейсмически устойчивые,
Пожаробезопасные.
Себестоимость 1 м2 в два три раза ниже рыночного.
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций
semdubr вне форума  
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