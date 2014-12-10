OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,523 Благодарностей: 489 КП: 0.078

Москвичка пожаловалась на кражу сотен тысяч рублей с карты и бездействие Сбербанка





Московская ведущая телеканала "Общественного телевидения России" г-жа Анастасия Урнова пожаловалась в Facebook, что стала жертвой банковских аферистов, а её Сбербанк практически ничем пока не смог ей помочь.



В один из холодных дней в начале декабря, она проснулась и включила свой смартфон, в котором с удивлением обнаружила информацию аж о 29-ти совершенных покупках причем валюты покупки были разные. В общей сложности на смартфон пришло 40 смс-сообщений, последнее из которых свидетельствовало, что на её счету осталось всего 37 рублей из несколько сот тысяч рублей ранее лежавших на её карточном счете.



Все покупки по её карте совершались в промежуток между двумя ночи и пятью часов утра. Покупки по карте Сбера производились на сайте Avito, фондовой бирже, spa-салонах, в спортивных магазинах, ВКонтакте и прочих местах.



Конечно, девушка сначала впала в шок и немного отойдя от него, срочно заблокировала карту и обратилась с заявлением в полицию. Далее в течение нескольких дней ей пришлось ходить в Сбербанк, чтобы получить выписки по счету для передачи в полицию. Притом, что раньше она вообще никогда не тратила деньги с этой карты, а хранила их там как бы в качестве своих сбережений на будущее.



Сотрудники Сбера во время этих посещений, выражали сочувствие, но никак не могли объяснить как такое могло случиться и что девушку ждёт впереди. Также они не смогли ответить на главный вопрос: - как так получилось, что на покупки размером более 30000 рублей не потребовались одноразовые смс-пароли, которые должны были поступать на смартфон девушки и он же ведь был при ней всю эту злосчастную ночь!



Наконец, 19 декабря г-жа Урнова получила сообщение, что её случай был рассмотрен банком и было принято положительное решение, но проверив онлайн счет своих денег она там так и не увидела. Пришлось снова идти в банк, в котором ей выдали официальную бумагу, в которой значилось только 15 операций в размере 5 208 руб. Про остальные несколько сот тысяч в документе просто умолчали. На словах, сотрудники отделения сообщили девушке, что остальные деньги вне их компетенции.



Бедной девушке ничего не оставалось делать как написать про эту историю в Facebook и только тогда когда начались репосты и откликнулась Служба заботы о клиентах Сбербанка, и в итоге её представитель некая г-жа Александрова через несколько постов заверила, что деньги девушке в полном размере будут возвращены по завершению претензионной работы в конце рабочего дня в эту пятницу. Поэтому г-же Урновой пока остается только верить и ждать обещанного возврата. Ведь так хочется верить в лучшее!





Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/585d867fb529c Московская ведущая телеканала "Общественного телевидения России" г-жа Анастасия Урнова пожаловалась в Facebook, что стала жертвой банковских аферистов, а её Сбербанк практически ничем пока не смог ей помочь.В один из холодных дней в начале декабря, она проснулась и включила свой смартфон, в котором с удивлением обнаружила информацию аж о 29-ти совершенных покупках причем валюты покупки были разные. В общей сложности на смартфон пришло 40 смс-сообщений, последнее из которых свидетельствовало, что на её счету осталось всего 37 рублей из несколько сот тысяч рублей ранее лежавших на её карточном счете.Все покупки по её карте совершались в промежуток между двумя ночи и пятью часов утра. Покупки по карте Сбера производились на сайте Avito, фондовой бирже, spa-салонах, в спортивных магазинах, ВКонтакте и прочих местах.Конечно, девушка сначала впала в шок и немного отойдя от него, срочно заблокировала карту и обратилась с заявлением в полицию. Далее в течение нескольких дней ей пришлось ходить в Сбербанк, чтобы получить выписки по счету для передачи в полицию. Притом, что раньше она вообще никогда не тратила деньги с этой карты, а хранила их там как бы в качестве своих сбережений на будущее.Сотрудники Сбера во время этих посещений, выражали сочувствие, но никак не могли объяснить как такое могло случиться и что девушку ждёт впереди. Также они не смогли ответить на главный вопрос: - как так получилось, что на покупки размером более 30000 рублей не потребовались одноразовые смс-пароли, которые должны были поступать на смартфон девушки и он же ведь был при ней всю эту злосчастную ночь!Наконец, 19 декабря г-жа Урнова получила сообщение, что её случай был рассмотрен банком и было принято положительное решение, но проверив онлайн счет своих денег она там так и не увидела. Пришлось снова идти в банк, в котором ей выдали официальную бумагу, в которой значилось только 15 операций в размере 5 208 руб. Про остальные несколько сот тысяч в документе просто умолчали. На словах, сотрудники отделения сообщили девушке, что остальные деньги вне их компетенции.Бедной девушке ничего не оставалось делать как написать про эту историю в Facebook и только тогда когда начались репосты и откликнулась Служба заботы о клиентах Сбербанка, и в итоге её представитель некая г-жа Александрова через несколько постов заверила, что деньги девушке в полном размере будут возвращены по завершению претензионной работы в конце рабочего дня в эту пятницу. Поэтому г-же Урновой пока остается только верить и ждать обещанного возврата. Ведь так хочется верить в лучшее!Специально для mmgp.ru

Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro __________________