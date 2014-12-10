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Москвичка пожаловалась на кражу сотен тысяч рублей с карты и бездействие Сбербанка

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#1
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 1,523
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Москвичка пожаловалась на кражу сотен тысяч рублей с карты и бездействие Сбербанка



Московская ведущая телеканала "Общественного телевидения России" г-жа Анастасия Урнова пожаловалась в Facebook, что стала жертвой банковских аферистов, а её Сбербанк практически ничем пока не смог ей помочь.

В один из холодных дней в начале декабря, она проснулась и включила свой смартфон, в котором с удивлением обнаружила информацию аж о 29-ти совершенных покупках причем валюты покупки были разные. В общей сложности на смартфон пришло 40 смс-сообщений, последнее из которых свидетельствовало, что на её счету осталось всего 37 рублей из несколько сот тысяч рублей ранее лежавших на её карточном счете.

Все покупки по её карте совершались в промежуток между двумя ночи и пятью часов утра. Покупки по карте Сбера производились на сайте Avito, фондовой бирже, spa-салонах, в спортивных магазинах, ВКонтакте и прочих местах.

Конечно, девушка сначала впала в шок и немного отойдя от него, срочно заблокировала карту и обратилась с заявлением в полицию. Далее в течение нескольких дней ей пришлось ходить в Сбербанк, чтобы получить выписки по счету для передачи в полицию. Притом, что раньше она вообще никогда не тратила деньги с этой карты, а хранила их там как бы в качестве своих сбережений на будущее.

Сотрудники Сбера во время этих посещений, выражали сочувствие, но никак не могли объяснить как такое могло случиться и что девушку ждёт впереди. Также они не смогли ответить на главный вопрос: - как так получилось, что на покупки размером более 30000 рублей не потребовались одноразовые смс-пароли, которые должны были поступать на смартфон девушки и он же ведь был при ней всю эту злосчастную ночь!

Наконец, 19 декабря г-жа Урнова получила сообщение, что её случай был рассмотрен банком и было принято положительное решение, но проверив онлайн счет своих денег она там так и не увидела. Пришлось снова идти в банк, в котором ей выдали официальную бумагу, в которой значилось только 15 операций в размере 5 208 руб. Про остальные несколько сот тысяч в документе просто умолчали. На словах, сотрудники отделения сообщили девушке, что остальные деньги вне их компетенции.

Бедной девушке ничего не оставалось делать как написать про эту историю в Facebook и только тогда когда начались репосты и откликнулась Служба заботы о клиентах Сбербанка, и в итоге её представитель некая г-жа Александрова через несколько постов заверила, что деньги девушке в полном размере будут возвращены по завершению претензионной работы в конце рабочего дня в эту пятницу. Поэтому г-же Урновой пока остается только верить и ждать обещанного возврата. Ведь так хочется верить в лучшее!


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Старый Сегодня, 01:11
#2
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 11,124
Благодарностей: 833
КП: 0.101
Re: Москвичка пожаловалась на кражу сотен тысяч рублей с карты и бездействие Сбербанк
Незнаю как там на самом деле все было, у нас в Украине Сбербанк России очень хорошо работает.
Любые вопросы - всегда ответят, проблемы с кредитом или утратой карты - вообще за секунды все решают
__________________
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Старый Сегодня, 16:40
#3
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 2,670
Благодарностей: 1,459
КП: 0.071
Re: Москвичка пожаловалась на кражу сотен тысяч рублей с карты и бездействие Сбербанк
У нас здесь тоже у одной украли 28 тысяч .Кака она рассказывала ,то просто удивляешься циничности сберовских работников .
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Старый Сегодня, 17:05
#4
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,007
Благодарностей: 162
КП: 0.123
Re: Москвичка пожаловалась на кражу сотен тысяч рублей с карты и бездействие Сбербанк
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Любые вопросы - всегда ответят, проблемы с кредитом или утратой карты - вообще за секунды все решают
это самые стандартные ситуации, если бы они не могли решить даже этого, то это был бы вообще не банк...а сталкивались с ситуацией, когда сперли кучу денег с карты, ну, или Ваши знакомые? только в таким ситуациях познается обслуживающий банк
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Старый Сегодня, 17:30
#5
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Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 11,124
Благодарностей: 833
КП: 0.101
Re: Москвичка пожаловалась на кражу сотен тысяч рублей с карты и бездействие Сбербанк
Цитата:
Сообщение от Николай7777 Посмотреть сообщение
а сталкивались с ситуацией, когда сперли кучу денег с карты, ну, или Ваши знакомые?
С этим я не сталкивался, максимум с зависшей транзакцией, когда деньги получал.
Быстро разобрались, а вот утрата/кража денег это уже серьезно, здесь долгое разбирательство будет!
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