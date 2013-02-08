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Путин: Отток капитала из РФ в 2016г. составит $16-17 млрд
Путин: Отток капитала из РФ в 2016г. составит $16-17 млрд
23.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Отток капитала из РФ в текущем году составит 16-17 миллиарда долларов, динамика снижения показателя радует, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Радует снижение оттока капитала. Давайте посмотрим в динамике. ... 2015 (год - ред.) - 57 (миллиардов долларов - ред.). В этом году за первые, по-моему, 9-10 месяцев это было 9 (миллиардов долларов - ред.), будет по году где-то 16-17 миллиардов. Это с учетом выплаты кредитов и так далее", - сказал Путин на пресс-конференции.
"В целом это очень хорошая динамика", - добавил президент.
На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина также заявляла, что чистый отток капитала из РФ в 2016 году составит коло 17 миллиардов долларов.
Источник RNS.