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Путин: Отток капитала из РФ в 2016г. составит $16-17 млрд

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Старый Сегодня, 16:46
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,042
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КП: 0.059
Путин: Отток капитала из РФ в 2016г. составит $16-17 млрд
Путин: Отток капитала из РФ в 2016г. составит $16-17 млрд
23.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Отток капитала из РФ в текущем году составит 16-17 миллиарда долларов, динамика снижения показателя радует, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Радует снижение оттока капитала. Давайте посмотрим в динамике. ... 2015 (год - ред.) - 57 (миллиардов долларов - ред.). В этом году за первые, по-моему, 9-10 месяцев это было 9 (миллиардов долларов - ред.), будет по году где-то 16-17 миллиардов. Это с учетом выплаты кредитов и так далее", - сказал Путин на пресс-конференции.

"В целом это очень хорошая динамика", - добавил президент.

На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина также заявляла, что чистый отток капитала из РФ в 2016 году составит коло 17 миллиардов долларов.



Источник RNS.
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Старый Сегодня, 16:57
#2
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Благодарностей: 8,685
КП: 0.215
Re: Путин: Отток капитала из РФ в 2016г. составит $16-17 млрд
Может потому что вывозит уже нечего, нефтедолларов все меньше и меньше да и инвесторы не особо торопятся с инвестициями к нам.
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