Azur Drones, предлагающий видеонаблюдение с помощью дронов, привлек €3.5 млн.

Французская компания Azur Drones закрыла €3.5 млн. раунд финансирования. Стартап предлагает услугу видеонаблюдения, для которой использует дроны под названием Azur Drones'Guard.
Инвесторы не были раскрыты. Среди них есть французское крупное промышленное семейство.
Компания намерена использовать средства, чтобы расширить свой охват и осуществить приобретение.
Созданная в 2012 году президентом Жаном Гагнераудом и главным операционным директором Стефаном Морелли, компания Azur Drones является лидером на рынке гражданских беспилотных решений, специализирующиеся в области сбора и обработки данных, на консалтинге, обучение и услугах мониторинга. В деталях, предложение компании включает в себя Azur Drones'Guard, Bati Drones, Thermo Drones, TP Drones и Expert Drones. С помощью этих дронов выполняются термографические операции, топографические съемки и другое.
Azur Drones в настоящее время насчитывает 15 сотрудников. Компания пытается охватить широкий круг клиентов, поэтому предлагает решения, как для военного, так и гражданского сектора.
Перевод специально для MMGP.ru
Проверка уникальности