Илон Маск готовит новый стартап?

Владелец двух известных во всём мире стартапов Tesla Motors и SpaceX, Илон Маск, похоже решил заработать на решении проблем пробок на автомобильных дорогах. И решать проблему он собирается необычным способом. Маск собирается вложиться в создание компании, которая будет создавать специальные тоннели в местах чрезмерного скопления автомобилей.
Илон Маск опубликовал информацию об этом в своём Твиттере. Что это? Очередная шутка от миллиардера, или очередная идея высокодоходного стартапа? По крайней мере в профиле социальной сети, Илон Маск в своих увлечениях указал не только реализуемые им проекты Tesla, SpaceX и OpenAI, но и тоннели.
Инвесторам пора готовиться покупать очередную порцию акций очередного детища Илона Маска?
По материалам twitter.com
и twitter.com
и twitter.com
и twitter.com