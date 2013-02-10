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Илон Маск готовит новый стартап?

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Старый Сегодня, 16:20
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,437
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КП: 0.269
Илон Маск готовит новый стартап?
Владелец двух известных во всём мире стартапов Tesla Motors и SpaceX, Илон Маск, похоже решил заработать на решении проблем пробок на автомобильных дорогах. И решать проблему он собирается необычным способом. Маск собирается вложиться в создание компании, которая будет создавать специальные тоннели в местах чрезмерного скопления автомобилей.

Илон Маск опубликовал информацию об этом в своём Твиттере. Что это? Очередная шутка от миллиардера, или очередная идея высокодоходного стартапа? По крайней мере в профиле социальной сети, Илон Маск в своих увлечениях указал не только реализуемые им проекты Tesla, SpaceX и OpenAI, но и тоннели.

Инвесторам пора готовиться покупать очередную порцию акций очередного детища Илона Маска?

По материалам twitter.com и twitter.com и twitter.com и twitter.com
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:59
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