В России заблокирована сингапурская биткоин-биржа Quoine

Роскомнадзор заблокировал на территории РФ сингапурскую биткоин-биржу Quoine
. Об этом сообщает РосКомСвобода.
Почему выбор на этот раз пал именно на Quoine, пока остается неясным. По объемам сделок данная биржа явно не в числе лидеров: в паре BTC/USD она не входит даже в первую десятку.
Помимо доллара США, Quoine также предлагает трейдинг за австралийские, сингапурские и гонконгские доллары, индийскую рупию, японскую иену и евро, и предположить, что площадка пользуется повышенным спросом среди пользователей из России, достаточно сложно.
Ранее в этом году Роскомнадзор заблокировал новостной русскоязычный сайт bitcoininfo.ru, а также платформу localbitcoins.com, после чего «Центром защиты цифровых прав» РосКомСвободы в интересах владельцев сайтов и всего биткоин-сообщества в России были поданы апелляционные жалобы на неправосудные акты, принятые в нарушение норм материального и процессуального права.