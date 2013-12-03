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В России заблокирована сингапурская биткоин-биржа Quoine

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Старый Сегодня, 16:18
#1
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Имя: Сергей
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В России заблокирована сингапурская биткоин-биржа Quoine
Роскомнадзор заблокировал на территории РФ сингапурскую биткоин-биржу Quoine. Об этом сообщает РосКомСвобода.


Почему выбор на этот раз пал именно на Quoine, пока остается неясным. По объемам сделок данная биржа явно не в числе лидеров: в паре BTC/USD она не входит даже в первую десятку.

Помимо доллара США, Quoine также предлагает трейдинг за австралийские, сингапурские и гонконгские доллары, индийскую рупию, японскую иену и евро, и предположить, что площадка пользуется повышенным спросом среди пользователей из России, достаточно сложно.

Ранее в этом году Роскомнадзор заблокировал новостной русскоязычный сайт bitcoininfo.ru, а также платформу localbitcoins.com, после чего «Центром защиты цифровых прав» РосКомСвободы в интересах владельцев сайтов и всего биткоин-сообщества в России были поданы апелляционные жалобы на неправосудные акты, принятые в нарушение норм материального и процессуального права.


Источник:
Источник:https://twitter.com/RuBlackListNET
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Последний раз редактировалось Сергей Горин; Сегодня в 16:22.
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