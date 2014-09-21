Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,252 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Российские кинопрокатчики заканчивают 2016 г. ростом сборов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
С 10-летним юбилеем, MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:14
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,510
Благодарностей: 485
КП: 0.078
Российские кинопрокатчики заканчивают 2016 г. ростом сборов



На примере только одного Петербурга, где за год посещаемость кинотеатров увеличилась сразу более чем на 20 процентов, можно с уверенностью утверждать, что 2016 год для этого сектора выдался удачным. В целом же по России в течение уже уходящего от нас 2016 г. сборы за билеты в кинотеатры выросли почти на 16% - это то что касается отечественных фильмов. Впрочем, и зарубежные киноновинки россияне также почли своим возрастающим вниманием и здесь цифра подбирается к росту на 10% за 2016 год, что согласитесь, совсем неплохо.

Несмотря на идущий в нашей экономике кризис, кинопрокатчики не пали духом, а подошли к своей работе со всей основательностью и объявили 2016 год "Годом российского кино" и надо сказать, что не прогадали: - люди начали всё больше и больше посещать кинотеатры, как в больших так и малых городах, а также и в сельской местности.

Всё это происходит благодаря интересно подбираемому репертуару, который теперь наполняется не только новинками из Голливуда, но порой вполне достойными российскими киносагами. Плюс ко всему прочему стоимость самих билетов на киносеансы, наши кинотеатры стараются держать на среднем ценовом уровне, конечно, в основном только для того, чтобы "народ шёл", а значит появилась бы и дополнительная прибыль.

Как сообщила российская исследовательская компания "Movie Research", за прошедший год киносборы за прокат российских фильмов увеличились с 6,84 млрд рублей до 7,92 млрд. рублей - это и есть увеличение почти на 16% за год. Если говорить о посещаемости наших кинотеатров, то здесь тоже цифры радуют, и так в течение 2016 года посещаемость увеличилась с 29,6 млн человек до 32,4 млн.

Также если брать данные по Российской Федерации в целом, то сборы от отечественных и зарубежных кинопрокатов выросли почти на 8% за год, что тоже хорошая цифра.

Более всего посещений пришлось на отечественный фильм "Экипаж" - около 17%. Хотя цена на фильм вышедший в формате IMAX была довольно высокой (около 280 руб. в среднем), одного это не отпугнуло население и именно этот фильм внес главную лепту в отечественные сборы.

Вместе в тем стоит отметить, что средняя стоимость билета на отечественные фильмы за год выросла на 6,1% (231 руб. до 245 руб.), а вот на зарубежные фильмы цена, наоборот, несколько упала, то есть на 2,4%, соответственно уменьшение средней цены на билет как на российские так и на зарубежные картины составило 1 процент. Цены немного, но упали и поэтому удачных всем кинопросмотров и новом, 2017 году!


По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/585d10af348e3
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рейтинг Forbes: главные российские знаменитости — 2016 Марсель Шарафиев Истории успеха знаменитостей 26 27.07.2016 02:01
Что стоит за ростом цен на золото? Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 13 07.04.2016 08:22
Новый год на миллион: Где и как встретят 2016-й российские олигархи Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 1 31.12.2015 10:24
Сегодня заканчивают действовать ограничения на покупку валюты moskva Новости в мире финансов и инвестиций 2 04.09.2015 13:35
Ростом цен на продукты займется прокуратура Jerigon Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.09.2014 09:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
sea-forex-fund - www.sea-forex-fund.info
От 6esterka в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Honestt
Decassets - Decassets.com
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар HMass
Zennvestprofit - zennvestprofit.com
От HMass в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар inik1080
Cape Analytics привлек 14 миллионов долларов для улучшения страховой оценки
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Тимон
Американская энергетическая компания открыла нефтяное месторождение на Аляске
От Тимон в разделе «Политика и экономика»
Аватар Zenit
Турнир №23. Ставки
От Zenit в разделе «Архив: Конкурсы по ставкам на спорт»
.     
Пользователей
396,252
Тем
444,607
Сообщений
10,795,223

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube