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Российские кинопрокатчики заканчивают 2016 г. ростом сборов





На примере только одного Петербурга, где за год посещаемость кинотеатров увеличилась сразу более чем на 20 процентов, можно с уверенностью утверждать, что 2016 год для этого сектора выдался удачным. В целом же по России в течение уже уходящего от нас 2016 г. сборы за билеты в кинотеатры выросли почти на 16% - это то что касается отечественных фильмов. Впрочем, и зарубежные киноновинки россияне также почли своим возрастающим вниманием и здесь цифра подбирается к росту на 10% за 2016 год, что согласитесь, совсем неплохо.



Несмотря на идущий в нашей экономике кризис, кинопрокатчики не пали духом, а подошли к своей работе со всей основательностью и объявили 2016 год "Годом российского кино" и надо сказать, что не прогадали: - люди начали всё больше и больше посещать кинотеатры, как в больших так и малых городах, а также и в сельской местности.



Всё это происходит благодаря интересно подбираемому репертуару, который теперь наполняется не только новинками из Голливуда, но порой вполне достойными российскими киносагами. Плюс ко всему прочему стоимость самих билетов на киносеансы, наши кинотеатры стараются держать на среднем ценовом уровне, конечно, в основном только для того, чтобы "народ шёл", а значит появилась бы и дополнительная прибыль.



Как сообщила российская исследовательская компания "Movie Research", за прошедший год киносборы за прокат российских фильмов увеличились с 6,84 млрд рублей до 7,92 млрд. рублей - это и есть увеличение почти на 16% за год. Если говорить о посещаемости наших кинотеатров, то здесь тоже цифры радуют, и так в течение 2016 года посещаемость увеличилась с 29,6 млн человек до 32,4 млн.



Также если брать данные по Российской Федерации в целом, то сборы от отечественных и зарубежных кинопрокатов выросли почти на 8% за год, что тоже хорошая цифра.



Более всего посещений пришлось на отечественный фильм "Экипаж" - около 17%. Хотя цена на фильм вышедший в формате IMAX была довольно высокой (около 280 руб. в среднем), одного это не отпугнуло население и именно этот фильм внес главную лепту в отечественные сборы.



Вместе в тем стоит отметить, что средняя стоимость билета на отечественные фильмы за год выросла на 6,1% (231 руб. до 245 руб.), а вот на зарубежные фильмы цена, наоборот, несколько упала, то есть на 2,4%, соответственно уменьшение средней цены на билет как на российские так и на зарубежные картины составило 1 процент. Цены немного, но упали и поэтому удачных всем кинопросмотров и новом, 2017 году!





По материалам



https://text.ru/antiplagiat/585d10af348e3 На примере только одного Петербурга, где за год посещаемость кинотеатров увеличилась сразу более чем на 20 процентов, можно с уверенностью утверждать, что 2016 год для этого сектора выдался удачным. В целом же по России в течение уже уходящего от нас 2016 г. сборы за билеты в кинотеатры выросли почти на 16% - это то что касается отечественных фильмов. Впрочем, и зарубежные киноновинки россияне также почли своим возрастающим вниманием и здесь цифра подбирается к росту на 10% за 2016 год, что согласитесь, совсем неплохо.Несмотря на идущий в нашей экономике кризис, кинопрокатчики не пали духом, а подошли к своей работе со всей основательностью и объявили 2016 год "Годом российского кино" и надо сказать, что не прогадали: - люди начали всё больше и больше посещать кинотеатры, как в больших так и малых городах, а также и в сельской местности.Всё это происходит благодаря интересно подбираемому репертуару, который теперь наполняется не только новинками из Голливуда, но порой вполне достойными российскими киносагами. Плюс ко всему прочему стоимость самих билетов на киносеансы, наши кинотеатры стараются держать на среднем ценовом уровне, конечно, в основном только для того, чтобы "народ шёл", а значит появилась бы и дополнительная прибыль.Как сообщила российская исследовательская компания "Movie Research", за прошедший год киносборы за прокат российских фильмов увеличились с 6,84 млрд рублей до 7,92 млрд. рублей - это и есть увеличение почти на 16% за год. Если говорить о посещаемости наших кинотеатров, то здесь тоже цифры радуют, и так в течение 2016 года посещаемость увеличилась с 29,6 млн человек до 32,4 млн.Также если брать данные по Российской Федерации в целом, то сборы от отечественных и зарубежных кинопрокатов выросли почти на 8% за год, что тоже хорошая цифра.Более всего посещений пришлось на отечественный фильм "Экипаж" - около 17%. Хотя цена на фильм вышедший в формате IMAX была довольно высокой (около 280 руб. в среднем), одного это не отпугнуло население и именно этот фильм внес главную лепту в отечественные сборы.Вместе в тем стоит отметить, что средняя стоимость билета на отечественные фильмы за год выросла на 6,1% (231 руб. до 245 руб.), а вот на зарубежные фильмы цена, наоборот, несколько упала, то есть на 2,4%, соответственно уменьшение средней цены на билет как на российские так и на зарубежные картины составило 1 процент. Цены немного, но упали и поэтому удачных всем кинопросмотров и новом, 2017 году!По материалам источник

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