Шведская технологическая платформа Leasify привлекла более $1.6 млн.

Шведская технологическая платформа Leasify, которая упрощает управление и приобретение продукции, услуг и финансирования лизинга и арендных договоров, привлекла более $1.6 млн. финансирования.
Раунд был во главе со шведской венчурной фирмой SEB Ventures, с участием венчурной компании из Стокгольма NFT Ventures и Даниэля Андерссона.
Компания намерена использовать средства, чтобы позволить дальнейшее оцифровку процессов, систем и привлечения новых клиентов на шведском рынке.
Основанная в 2014 году генеральным директором Ричардом Йонссоном, Leasify разработала цифровую платформу для малых и средних компаний, чтобы анализировать, управлять и обеспечить их лизинговыми соглашениями. Кроме того, компании, подключенные к платформе, будут получать уведомления, когда контракты истекают, чтобы приобрести новые лизинговые и финансовые услуги. Это делается путем сравнения продуктов и услуг, предоставляемых 40 поставщиками, банками и финансовыми компаниями, которые в настоящее время подключены к платформе. Компании не платят ничего, чтобы воспользоваться данной услугой. Вместо этого Leasify получает комиссию от поставщиков, когда уже подписан контракт.
Компания, запущенная в конце 2015 года, сегодня обслуживает около 1000 предприятий. Платформа Leasify позволяет предприятиям загружать свои соглашения и получать полную картину всего, от сдачи в аренду кофемашин до офисной техники и автопарков. Используя решение Leasify, они также могут проанализировать, что они платят за свои контракты по сравнению с другими компаниями, а также список цен.
Перевод специально для MMGP.ru
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