Drum13 Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.02.2013 Сообщений: 2,429 Благодарностей: 514 КП: 0.269

Дуг Кейси инвестирует в золото и уран на пороге мирового финансового кризиса



Кейси совсем недавно дал довольно обширное интервью по поводу того, что он видит в будущем. Вопросы касались в том интервью многого, но я выделю то, что касается непосредственно инвестиций. Прежде всего нужно указать на то, сам Кейси придерживается того же мнения, что и лично я. Он уверен в том, что в 2008 году была лишь только первая волна Суперкризиса. Но она была не последняя. По мнению финансиста, мир опускается в пучину экономического кризиса.



В связи с этим он говорит о том, что все свои финансы предпочитает инвестировать в такие металлы, как в золото и уран. И хотя он уверен, что солнечная энергетика вполне может занять лидирующие позиции в мире, но именно атомная энергетика будет оставаться самой дёшево и самой экологически чистой, по сравнению с другими видами электрогенерации. То есть, он придерживается противоположного мнения большинства экспертов. Именно поэтому и нужно инвестировать в уран. Уже сейчас по всему миру строится 150 атомных электростанций. И большой процент из них строится в Индии и Китае. Пока что уран продаётся ниже цены себестоимости. И это сигнал к покупке металла.



Высказался Дуг Кейси и по поводу низких и отрицательных процентных ставок. По мнению известного экономиста, такая политика ведущих Центробанков мира разрушает современную финансовую систему, так как она мотивирует население на излишние траты, а не накопления. В итоге, чтобы не делали банкиры, процентные ставки будут расти вверх, а это значит, что нужно как можно скорее избавляться от облигаций.



И последнее, то, что стоит упомянуть из интервью. Кейси заявляет о том, что старается не читать мировые СМИ, а если и читает, то не верит им. Так как уверен, что информационным полем сейчас управляет транснациональный капитал. Который вбрасывает в информационное поле только те новости, которые нужны им, для направления рынков в нужную сторону. Одним словом, если СМИ говорят, покупай, значит, пора продавать.



По материалам vestifinance.ru Дуг Кейси известен всему миру не только как грамотный писатель и экономист, но и как инвестор, который делает точные прогнозы по тому, что произойдёт на финансовых рынках. За последние сорок лет он сделал десятки точных прогнозов, в том числе смог раньше всех увидеть крахи ипотечного рынка США, который произошёл в 2008 году.Кейси совсем недавно дал довольно обширное интервью по поводу того, что он видит в будущем. Вопросы касались в том интервью многого, но я выделю то, что касается непосредственно инвестиций. Прежде всего нужно указать на то, сам Кейси придерживается того же мнения, что и лично я. Он уверен в том, что в 2008 году была лишь только первая волна Суперкризиса. Но она была не последняя. По мнению финансиста, мир опускается в пучину экономического кризиса.В связи с этим он говорит о том, что все свои финансы предпочитает инвестировать в такие металлы, как в золото и уран. И хотя он уверен, что солнечная энергетика вполне может занять лидирующие позиции в мире, но именно атомная энергетика будет оставаться самой дёшево и самой экологически чистой, по сравнению с другими видами электрогенерации. То есть, он придерживается противоположного мнения большинства экспертов. Именно поэтому и нужно инвестировать в уран. Уже сейчас по всему миру строится 150 атомных электростанций. И большой процент из них строится в Индии и Китае. Пока что уран продаётся ниже цены себестоимости. И это сигнал к покупке металла.Высказался Дуг Кейси и по поводу низких и отрицательных процентных ставок. По мнению известного экономиста, такая политика ведущих Центробанков мира разрушает современную финансовую систему, так как она мотивирует население на излишние траты, а не накопления. В итоге, чтобы не делали банкиры, процентные ставки будут расти вверх, а это значит, что нужно как можно скорее избавляться от облигаций.И последнее, то, что стоит упомянуть из интервью. Кейси заявляет о том, что старается не читать мировые СМИ, а если и читает, то не верит им. Так как уверен, что информационным полем сейчас управляет транснациональный капитал. Который вбрасывает в информационное поле только те новости, которые нужны им, для направления рынков в нужную сторону. Одним словом, если СМИ говорят, покупай, значит, пора продавать.

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