Credit Suisse выплатит штраф США в размере $5,28 млрд

Банк достиг мирового соглашения с властями США.
Швейцарский банк Credit Suisse готов заплатить Министерству юстиции США $5,28 млрд с целью урегулировать скандал, связанный с продажей ипотечных ценных бумаг в преддверии финансового кризиса 2008 года, сообщает агентство Bloomberg.
Credit Suisse выплатит США $2,48 млрд в качестве гражданско-правового денежного взыскания, еще $2,8 млрд банк заплатит клиентам, пострадавшим в результате резкого падения цен на недвижимость.
Ранее сообщалось, что мирового соглашения с Минюстом США по схожему делу достиг немецкий банк Deutsche Bank, который согласился выплатить штраф в размере $3,1 млрд. Также банк выплатит $4,1 млрд в пользу потерпевших убытки американских клиентов.